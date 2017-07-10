Изнасилованная Шурыгина промышляет грязным стриптизом

Скандально известная Диана готова ради славы ходить голой по улицам. Стыда у нее, очевидно, осталось "на донышке".

Дважды изнасилованная Диана Шурыгина нашла себе занятие по душе – начала осваивать шестовой стриптиз. Ничего предосудительного в этом она не видит.

"Я просто делаю то, что мне нравится, живу, как мне нравится, – говорит Диана. – Если я буду ходить голой или в нижнем белье по улице или любая другая девушка... Я могу заниматься такими танцами, другими танцами. Ну зачем-то же их придумали? У нас все-таки свободная страна, и человек – это личность. Вот и пошел, сделал, несмотря ни на что. Люди как-то неправильно мыслят: если жертва изнасилования, то должна сидеть дома".

А тем, кто осуждает ее за занятие грязными танцами, Диана затыкает рот. Например, в ответ на критику от известного блогера она резко рубанула: "Завидуй молча, блин. Он прикопался просто. Как может нормальный мальчик прикопаться к такому. Все ходят в стрип-клубы, все смотрят, всем нравится. По ходу, он не той ориентации".

"Когда ты симпатичная и уверенная в себе, ты уже не боишься держать спину прямо и смотреть людям в глаза, потому что ты чувствуешь себя уверенно. Всегда нужно пробовать что-то новое, потому что у нас одна жизнь. Мы взрослеем, меняемся. Если в 15 лет нам нравятся джинсы и кеды, то когда мы подрастаем, стили и вкусы меняются, нам уже хочется платьев и каблуков", – рассуждает Диана о своем новом увлечении в собственном стеб-реалити видеоблоге "Шуры-муры".

Кстати, она теперь блондинка – сходила в салон красоты, перекрасилась и сменила прическу. Считается ведь, что белокурые стриптизерши больше нравятся похотливым мужикам.