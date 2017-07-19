За дело "пьяного" мальчика возьмется Минобороны
Сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета России официально назначили проведение третьей экспертизы по делу "пьяного" мальчика, передает Life.ru. В рамках повторного исследования специалисты, в частности, проанализируют документы о проведении анализов крови мальчика и проверят их на наличие ошибок, которые могли привести к неверному медицинскому заключению.
На данный момент решается вопрос о формировании состава экспертной комиссии, которая будет заниматься исследованием анализов мальчика. Примечательно, что уже было заявлено ходатайство о включении в рабочую группу специалистов из Министерства обороны. Утвердить это решение может следователь, ответственный за раскрытие дела о возможной халатности судмедэкспертов.
Между тем суд удовлетворил ходатайство следствия об ограничении сбившей "пьяного" мальчика Ольги Алисовой в сроках ознакомления с материалами дела. Согласно решению суда, она обязана изучить документы до 21 июля 2017 года. Ранее стражи порядка обратились к судье с соответствующим ходатайством, так как они предположили, что подозреваемая намеренно затягивает расследование.
На заседании суда следователь заявил, что Ольга Алисова и ее адвокат Наталья Куракина из 600 страниц дела изучили лишь 32 и 38 страниц соответственно. При этом защитница обвиняемой, по его словам, без уважительных причин не являлась на процедуру ознакомления с документами. Сама юрист ответила, что не могла прийти к стражам порядка из-за плохого самочувствия и занятости в других судебных процессах.
Между тем Наталья Куракина заявила, что ее подзащитная не отрицает свою вину в гибели мальчика. "Позиция Алисовой не в отрицании наезда, а в отрицании технической возможности предотврать наезд", – цитирует ее РИА Новости.
Напомним, ранее суд заключил Ольгу Алисову под стражу до 16 сентября 2017 года в связи с тем, что она неоднократно нарушала условия подписки о невыезде. В частности, она проигнорировала обязательную явку к следователю и сменила место работы.
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