За дело "пьяного" мальчика возьмется Минобороны

Стали известны новые подробности повторной экспертизы крови покойного шестилетнего мальчика, в организме которого после ДТП обнаружили 2,7 промилле алкоголя. Как выяснилось, очередное исследование, возможно, будут проводить эксперты из Минобороны.

Сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета России официально назначили проведение третьей экспертизы по делу "пьяного" мальчика, передает Life.ru. В рамках повторного исследования специалисты, в частности, проанализируют документы о проведении анализов крови мальчика и проверят их на наличие ошибок, которые могли привести к неверному медицинскому заключению.

На данный момент решается вопрос о формировании состава экспертной комиссии, которая будет заниматься исследованием анализов мальчика. Примечательно, что уже было заявлено ходатайство о включении в рабочую группу специалистов из Министерства обороны. Утвердить это решение может следователь, ответственный за раскрытие дела о возможной халатности судмедэкспертов.

Между тем суд удовлетворил ходатайство следствия об ограничении сбившей "пьяного" мальчика Ольги Алисовой в сроках ознакомления с материалами дела. Согласно решению суда, она обязана изучить документы до 21 июля 2017 года. Ранее стражи порядка обратились к судье с соответствующим ходатайством, так как они предположили, что подозреваемая намеренно затягивает расследование.

На заседании суда следователь заявил, что Ольга Алисова и ее адвокат Наталья Куракина из 600 страниц дела изучили лишь 32 и 38 страниц соответственно. При этом защитница обвиняемой, по его словам, без уважительных причин не являлась на процедуру ознакомления с документами. Сама юрист ответила, что не могла прийти к стражам порядка из-за плохого самочувствия и занятости в других судебных процессах.

Между тем Наталья Куракина заявила, что ее подзащитная не отрицает свою вину в гибели мальчика. "Позиция Алисовой не в отрицании наезда, а в отрицании технической возможности предотврать наезд", – цитирует ее РИА Новости.

Напомним, ранее суд заключил Ольгу Алисову под стражу до 16 сентября 2017 года в связи с тем, что она неоднократно нарушала условия подписки о невыезде. В частности, она проигнорировала обязательную явку к следователю и сменила место работы.