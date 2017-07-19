Сбившая "пьяного" мальчика разулыбалась в суде

Жена криминального авторитета Ольга Алисова, сбившая шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе, на заседании суда вела себя довольно странно. В частности, она долго улыбалась, несмотря на то, что была за решеткой.

Обвиняемую по делу о смертельном ДТП женщину доставили в суд 19 июля 2017 года, передает телеканал РЕН ТВ. Сторона обвинения ходатайствует об ограничении срока ознакомления с материалами дела для Ольги Алисовой и ее защиты. Предполагается, что жена криминального авторитета намеренно затягивает следствие.

Примечательно, что во время заседания женщина вела себя нетипично для людей в ее положении. Журналисты отметили, что Алисова мило и спокойно общалась со своими родственниками, периодически улыбаясь им.

Жена криминального авторитета уже удивляла россиян эксцентричными поступками. В частности, после оформления подписки о невыезде она неоднократно нарушала закон. В результате суд заключил ее под стражу до 16 сентября 2017 года, так как она к тому же проигнорировала обязательную явку к следователю и сменила место работы. Более того, Алисова не проживала по названному следователям адресу.

Отец погибшего в ДТП "пьяного" мальчика Роман Шимко и вовсе предположил, что женщина связана с наркотиками. По его мнению, во время ДТП она действительно не видела шестилетнего ребенка. Мужчина допустил, что в момент трагедии женщина не разговаривала по телефону. "Я думаю, что Оля была под воздействием наркотиков – кокаина", – предположил он.

Напомним, трагедия произошла 23 апреля 2017 года в Балашихе. Во дворе жилого дома 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris сбила мальчика на велосипеде. После аварии судмедэксперты постановили, что в крови ребенка на момент смерти было 2,7 промилле алкоголя. Позднее стало известно о проведении повторной комплексной экспертизы, которая выявит нарушения, допущенные при первом исследовании.