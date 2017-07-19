Абхазские убийцы российских туристов показали лица

МВД Абхазии сообщила о задержании двух уроженцев республики, совершивших 11 июля нападение на российских туристов в селе Приморское Гудаутского района. Нападавшие оказались братьями.

Милиция Абхазии опубликовала в своем официальном аккаунте в Facebook фотографии обоих подозреваемых в нападении и убийстве российских туристов. Злоумышленниками оказались два брата.

Даур и Адгур Джинджолия уже дают признательные показания. У них изъяты вещественные доказательства, сообщают абхазские правоохранители. Адгур – младший – предоставил следствию нож, которым был убит россиянин Андрей Кабанов. Кроме того, в распоряджении следствия оказались ювелирные украшения и фототехника потерпевших. Похищенное злоумышленники я укрыли в близлежащем лесу неподалеку от дома одного из братьев.

Как ранее сообщали Dni.Ru, две семьи, Кабановы и Чижиковы, отдыхали на берегу реки Аапста в Гудаутском районе. К ним из леса вышли двое мужчин в масках, один из них босоногий. У визитеров были ножи и автоматы. Глава семьи Кабановых Андрей бросился на незваных гостей, но его ударили ножом – позже Андрей скончался в больнице. У туристов потребовали ценные вещи и деньги.

Абхазские правоохранители сообщают, что преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. Между братьями разница в возрасте составляет один год: Адгур родился в 1988 году, Даур – в 1987.