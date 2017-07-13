Убийство россиянина вскрыло глобальные проблемы Абхазии
Накануне силовики оцепили территорию лесополосы площадью более двух километров, где скрывались убийцы. Вероятно, эти 20 человек в тот момент находились внутри оцепления. Однако пока не сообщается, есть ли среди них реальные преступники.
Работа правоохранительных органов в республике вообще вызывает вопросы, передает "Московский комсомолец". Известно множество случаев, когда расследование преступления заканчивается после объявления о поимке подозреваемых.
Отмечается, что в связи с небольшим размером территории, многие жители Абхазии связаны друг с другом родственными связями. При этом зачастую преступники имеют знакомства в правоохранительных органах.
Напомним, турист из России Андрей Кабанов скончался в реанимации 11 июля от двух проникающих ножевых ранений в область груди.
Как писали Dni.Ru, трагедия разыгралась на морском курорте в Абхазии возле села Ачандара Гудаутского района. Двое мужчин с женами и четырьмя детьми приехали на отдых из Москвы. В тот роковой день семьи возвращались с рыбалки. На дороге к туристам подошли двое неизвестных.
Андрей Кабанов решил дать отпор бандитам, но они ранили его и оставили умирать. Остальных туристов взяли в заложники. Преступники потребовали выкуп в сто тысяч рублей. Однако вскоре оперативникам удалось освободить россиян. Заложники не пострадали.
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