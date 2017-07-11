Россиянин погиб в Абхазии при попытке спасти семью от бандитов

Появились подробности ужасающего убийства россиянина в Абхазии. Турист до последнего защищал своих близких от грабителей.

Трагедия разыгралась на морском курорте в Абхазии возле села Ачандара Гудаутского района. Как рассказали в прокуратуре, двое мужчин с женами и четырьмя детьми приехали на курорт из Москвы. В тот роковой день семьи возвращались с рыбалки. На дороге к туристам подошли двое неизвестных.

Бандиты были в масках, один держал в руке нож, другой – автомат. Грабители потребовали у россиян деньги.

Один из москвичей – 33-летний Андрей – решил дать отпор бандитам. Грабители нанесли мужчине два проникающих ножевых ранения в область грудной клетки и оставили его умирать, а остальных туристов взяли в заложники.

По данным СМИ, преступники потребовали выкуп в 100 тысяч рублей. Однако вскоре оперативникам удалось освободить туристов. Заложники не пострадали.

В настоящее время прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело об убийстве россиянина и похищении членов его семьи. Ведется розыск преступников, правоохранители устанавливают их личности.