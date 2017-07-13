Убийц российского туриста в Абхазии ловили двое суток

Прокуратура Абхазии сообщила о задержании подозреваемых в убийстве россиянина. Посольство нашей страны в Абхазии предупреждает туристов о необходимости повышенной бдительности при посещении этой кавказской республики.

"По делу о разбойном нападении на туристов, совершенном 11 июля в селе Приморское Гудаутского района, задержаны подозреваемые", – сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального прокурора республики Эшсоу Какалия. Число задержанных при этом в интересах следствия пока не уточняется. "Ведется расследование, оперативно-следственные мероприятия продолжаются", – добавил сотрудник прокуратуры.

Следователи уже восстановили всю картину произошедшего. По их мнению, две семьи, Кабановы и Чижиковы, отдыхали на берегу реки Аапста в Гудаутском районе. К ним из леса вышли двое мужчин в масках, один из них босоногий. У визитеров были ножи и автоматы. Глава семьи Кабановых Андрей бросился на незваных гостей, но его ударили ножом – позже Андрей скончался в больнице. У туристов потребовали ценные вещи и деньги. Николай Чижиков сказал, что у него есть на карточке тысяч сто. Преступники отправили его к банкомату, оставив в заложниках женщин и детей.

На крики умирающего Андрея Кабанова пришел местный житель. Ему-то Андрей и успел рассказать о произошедшем. Полиция оцепила весь район. Злоумышленникам пришлось бросить заложников и скрыться, сообщает Telegram-канал Mash.

Посольство России в Абхазии разместило на своей главной странице предупреждение для туристов. "В связи с ухудшением криминогенной обстановки в Абхазии Посольство Российской Федерации рекомендует посещающим эту страну российским туристам проявлять повышенную осторожность и бдительность, воздерживаться от конфликтов с местным населением, посещения безлюдных мест, не оставлять без присмотра малолетних детей и личные вещи", – говорится в сообщении.

В связи с этим убийством Ассоциация туроператоров России (АТОР) прогнозирует падение спроса на туры в Абхазию. Впрочем, российские туристы мало реагируют на уровень криминальной ситуации в других странах, говорят эксперты. Кроме того, не будет и ценопада: в этом сезоне из-за низкого спроса на Абхазию принимающая сторона и так снизила цены на услуги для гостей республики, пишет газета "Известия".

"В силу того, что такие случаи бывают в Абхазии редко, мы не ожидаем существенного спада продаж в связи со случившимся", – цитирует представителя "НТК Интурист" издание Лента.ру. К слову, в 2016 году Абхазию посетили более 4 миллионов россиян.