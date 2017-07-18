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Машину пьяного омича попытался увезти нетрезвый эвакуаторщик

Фото: GLOBAL LOOK press/Aleksandr Schemlyaev
На дорогах Омска произошел курьезный случай. Машину пьяного 35-летнего омича попытался увезти нетрезвый эвакуаторщик.
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Инцидент произошел утром 17 июля 2017 года на пересечении улиц 23-я Рабочая и Кирова, передает РИА "Омск-Информ". Сотрудники ДПС задержали на дорогах города 35-летнего водителя машины УАЗ, который управлял транспортным средством в нетрезвом виде. В отношении него составили протокол о правонарушении, после чего на место выехал эвакуатор.

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Примечательно, что водитель прибывшего на место эвакуатора также оказался в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ДПС заметили это во время погрузки машины омича на спецтранспорт. "Ему было предложено пройти медицинское освидетельствование. 35-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него также возбуждено административное делопроизводство", – рассказали в региональном управлении ГИБДД.

Издание не уточняет, как именно с места инцидента эвакуировали эвакуатор. Тем не менее, сообщается, что обоим мужчинам грозит штраф до 30 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Подобный курьезный случай произошел в день инспекторского рейда "Трезвость". Всего за сутки сотрудники ДПС зафиксировали восемь случаев нетрезвого вождения. В целом за время проведения стражи порядка выявили 245 различных нарушений правил дорожного движения.

Добавим, что нелепые случаи с участием эвакуаторов случаются сравнительно часто. Например, в декабре 2016 года при погрузке неправильно припаркованной машины водитель спецтранспорта отвлекся и случайно раздавил крышу Ford манипулятором.

Автор: Олег Шивалов18 июля 2017, 21:58

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