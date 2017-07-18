Машину пьяного омича попытался увезти нетрезвый эвакуаторщик

На дорогах Омска произошел курьезный случай. Машину пьяного 35-летнего омича попытался увезти нетрезвый эвакуаторщик.

Инцидент произошел утром 17 июля 2017 года на пересечении улиц 23-я Рабочая и Кирова, передает РИА "Омск-Информ". Сотрудники ДПС задержали на дорогах города 35-летнего водителя машины УАЗ, который управлял транспортным средством в нетрезвом виде. В отношении него составили протокол о правонарушении, после чего на место выехал эвакуатор.

Примечательно, что водитель прибывшего на место эвакуатора также оказался в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ДПС заметили это во время погрузки машины омича на спецтранспорт. "Ему было предложено пройти медицинское освидетельствование. 35-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него также возбуждено административное делопроизводство", – рассказали в региональном управлении ГИБДД.

Издание не уточняет, как именно с места инцидента эвакуировали эвакуатор. Тем не менее, сообщается, что обоим мужчинам грозит штраф до 30 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

А кто эвакуировал эвакуатор? — Саша Балио (@Jzr049gB7vMTtgj) 18 июля 2017 г.

Подобный курьезный случай произошел в день инспекторского рейда "Трезвость". Всего за сутки сотрудники ДПС зафиксировали восемь случаев нетрезвого вождения. В целом за время проведения стражи порядка выявили 245 различных нарушений правил дорожного движения.

Добавим, что нелепые случаи с участием эвакуаторов случаются сравнительно часто. Например, в декабре 2016 года при погрузке неправильно припаркованной машины водитель спецтранспорта отвлекся и случайно раздавил крышу Ford манипулятором.