Севастополь определился с приоритетами развития

Законодательное собрание Севастополя во вторник, 18 июля, утвердило стратегию социально-экономического развития города до 2030 года. Это первый в современной истории Севастополя документ комплексного стратегического планирования, определяющий приоритеты бюджетного финансирования и привлечения частных инвестиций.

Власти города сделали ставку на развитие производства с высокой добавленной стоимостью, на повышение туристического, образовательного потенциала Севастополя, а также создание в нем комфортной среды для жизни. Основными сферами в экономике города станут судостроение и судоремонт, а также машиностроительная отрасль. Кроме того, особое внимание будет уделено информационно-коммуникационным технологиям, логистике, виноделию и рыболовству.

По словам временно исполняющего обязанности главы Севастополя Дмитрия Овсянникова, стратегия содержит ряд социальных объектов, которые появятся в городе. Здесь и больница скорой медицинской помощи, и онкологический диспансер, инфекционная больница. Другие же объекты будут отражены в региональных госпрограммах. "Мы говорим о полицентричном развитии и будем уделять повышенное внимание этим территориям", – сказал он.

Помимо основного городского ядра, стратегией планируется организация трех субцентров, которые расположатся на Северной стороне, в Балаклаве и Инкермане. Там будут созданы тысячи рабочих мест, а также объекты отдыха и социальная инфраструктура.

Овсянников подчеркнул, что власти города равномерно распределяют около 80 объектов социальной инфраструктуры по всей огромной территории Севастополя. Среди них 11 больниц, 10 физкультурно-оздоровительных центров, а также школы и детские сады. "Госпрограммы будут приведены в соответствие с законом о стратегии, и в них мы конкретно отметим, какие объекты будут построены, какие режимы и порядки будут действовать", – добавил врио губернатора.

Кроме того, стратегия предусматривает развитие финансовой и деловой инфраструктуры Севастополя, поддержку малого и среднего бизнеса. Будет уделено комплексное внимание развитию инноваций, базой для чего станет Севастопольской государственный университет. В туристической сфере будет сделана ставка на патриотическое и экологическое воспитание. Помимо прочего, будет проведена модернизация системы водоснабжения и усовершенствована транспортная структура города.

В итоге к 2030 году объем внутреннего регионального продукта (ВРП) в Севастополе должен вырасти в 2,6 раза, в два раза повысится производительность труда, а общий объем инвестиций вырастет в 3,7 раза.

Стоит отметить, что стратегия обсуждалась при активном участии экспертного сообщества, а также представителей общественности и вооруженных сил. Так, командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко полностью поддержал документ, пообещав поддержку правительству города в его реализации. "Противоречия, которые возникли на первом совещании, в принципе разрешены, и никаких дальнейших проблем с правительством Севастополя я не вижу", - сказал он.

Кроме того, адмирал, в частности, коснулся вопроса развития Северной стороны города, где реализуется проект масштабного парка "Патриот". "Там будет создан достойный памятник Великой Отечественной войне, предусмотрены места отдыха, развлечений. Жители Северной стороны смогут найти рабочие места в этом кластере, а мы продолжим развивать инфраструктуру в этой части города", – добавил Витко.