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Регионы

Севастопольцы поддерживают главу города Дмитрия Овсянникова

Севастополь. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Около 65% жителей Севастополя связывают улучшение уровня жизни горожан с деятельностью исполняющего обязанности губернатора города Дмитрия Овсянникова, при этом 57% проголосовали бы за него в случае, если бы выборы состоялись в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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"73% оценивают его работу лучше, чем предшественника. Из тех, кто точно пойдет на выборы, за врио губернатора готовы отдать свои голоса 67%, в то время как его конкуренты набирают от 2% до 4%", – говорится в сообщении исследовательского центра.

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Социологи отмечают, что жители города русской воинской славы связывают с именем Овсянникова активное строительство и ремонт дорог в городе, а также мероприятия по благоустройству. При этом 64% севастопольцев говорят о том, что довольны ситуацией в городе, напрямую ассоциируя перемены со сменой руководства.

Результаты исследования показывают, что действующий глава города действительно стал для севастопольцев "губернатором надежд". "Вероятная причина столь высокого уровня доверия – крайне негативное отношение к предшественнику – Сергею Меняйло. Таким образом, оценки мотивированы, в первую очередь, не результатами деятельности, а контрастом по сравнению с предыдущим главой региона – 73% опрошенных считают, что Овсянников работает лучше предшественника", – говорят во ВЦИОМ.

Дмитрий Овсянников. Фото: sevastopol.gov.ru

Вместе с тем полученные в результате исследования данные говорят о том, что сейчас в городе сложилась весьма благоприятная электоральная ситуация, а также сформирован положительный образ исполняющего обязанности городского главы.

Дмитрий Овсянников был назначен на должность врио губернатора Севастополя 28 июля прошлого года, сменив на этом посту Сергея Меняйло. Первые прямые выборы главы Севастополя состоятся в сентябре этого года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

Автор: Иван Поляков16 мая 2017, 17:25

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