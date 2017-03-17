Севастополь стремительно преображается в составе России
По его словам, судьбоносное решение жителей Крымского полуострова на референдуме 16 марта 2014 года стало точкой отсчета в современной истории не только города русской воинской славы, но и всей нашей страны. "По сути, весной 2014 года мы увидели настоящую Россию – сильную, уверенную в себе, мужественную!" – заявил Овсянников. При этом он отметил, что "Русская весна" по-прежнему продолжается, только теперь посредством возрождения Крыма и Севастополя.
Овсянников отметил, что город русской воинской славы всегда был российским, даже когда не входил в состав России официально. При этом он подчеркнул, что к 2014 году экономика и инфраструктура Севастополя сильно деградировали. "Поясню: это когда преобладает госсектор и торговля, а традиционные отрасли и судостроение пришли в упадок", – подчеркнул врио губернатора. По его словам, за прошедшие три года завершилась политико-правовая интеграция города в Россию, достигнуты значительные успехи по приведению в порядок инфраструктуры, а также сделаны серьезные шаги по развитию социальной сферы.
Так, по его словам, была начата программа расселения из аварийного жилья, обновлено оборудование в медицинских учреждениях, выделено жилье для детей-сирот, ремонтируются дороги. "По всем направлениям экономики города уже в 2016 году начался существенный рост. Для сведения: если у нас в 2015 году бюджет города был 18 млрд рублей, в 2016 году – уже 25 млрд рублей, а в 2017 году – 37,5 млрд рублей", – сказал он в интервью газете "Известия.
При этом исполняющий обязанности губернатора Севастополя подчеркнул, что уже в этом году будет утверждена масштабная программа социально-экономического развития города, рассчитанная до 2030 года. По словам Овсянникова, главными приоритетами в нет станут построение высокоэффективной экономики, создание условий для реализации интеллектуального и творческого потенциала человека, а также развитие благоприятной и комфортной среды для жизни в городе.
Как рассказал Овсянников, в этом году также планируется запустить некоторые "длинные" инфраструктурные проекты в Севастополе. "Это, в частности, строительство канализационно-очистных сооружений "Южные" – проект, рассчитанный на несколько лет. Это прокладка участка трассы "Таврида", который свяжет нас с материком", – подчеркнул он.
При этом Овсянников отметил, что президент России Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев прекрасно осведомлены о том, что происходит в городе, понимают его нужды, проблемы, а также чаяния его граждан. "Мы чувствуем себя в составе родной России – не на словах, а на деле", – сказал он.
В четверг, 16 марта, в Крыму начались торжественные мероприятия в честь присоединения полуострова к России. Так, в Симферпополе горожане вышли на шествие в память о событиях трехлетней давности. Однако главные события состоятся 18 марта – в день подписания договора о присоединении Крыма и Севастополя к России.
Основные мероприятия в городе русской воинской славы пройдут у памятника "Солдату и Матросу". Ожидается, что в празднествах примут участие и те, кто несколько лет назад состоял в местном ополчении и защищал исторический выбор крымчан от возможных провокаций.
Американские ученые открыли, что меньше всего болеют члены боливийского племени
Телеведущий не смог сдержать эмоций в эфире
Звезда скетч-шоу "6 кадров" поправилась на 30 килограммов
Музыкант страдает от тяжелого недуга