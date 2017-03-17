Севастополь стремительно преображается в составе России

Воссоединение с Россией дало Севастополю новый стимул для развития и позволило начать в городе ряд крупных инфраструктурных проектов. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

По его словам, судьбоносное решение жителей Крымского полуострова на референдуме 16 марта 2014 года стало точкой отсчета в современной истории не только города русской воинской славы, но и всей нашей страны. "По сути, весной 2014 года мы увидели настоящую Россию – сильную, уверенную в себе, мужественную!" – заявил Овсянников. При этом он отметил, что "Русская весна" по-прежнему продолжается, только теперь посредством возрождения Крыма и Севастополя.

Овсянников отметил, что город русской воинской славы всегда был российским, даже когда не входил в состав России официально. При этом он подчеркнул, что к 2014 году экономика и инфраструктура Севастополя сильно деградировали. "Поясню: это когда преобладает госсектор и торговля, а традиционные отрасли и судостроение пришли в упадок", – подчеркнул врио губернатора. По его словам, за прошедшие три года завершилась политико-правовая интеграция города в Россию, достигнуты значительные успехи по приведению в порядок инфраструктуры, а также сделаны серьезные шаги по развитию социальной сферы.





Так, по его словам, была начата программа расселения из аварийного жилья, обновлено оборудование в медицинских учреждениях, выделено жилье для детей-сирот, ремонтируются дороги. "По всем направлениям экономики города уже в 2016 году начался существенный рост. Для сведения: если у нас в 2015 году бюджет города был 18 млрд рублей, в 2016 году – уже 25 млрд рублей, а в 2017 году – 37,5 млрд рублей", – сказал он в интервью газете "Известия.

При этом исполняющий обязанности губернатора Севастополя подчеркнул, что уже в этом году будет утверждена масштабная программа социально-экономического развития города, рассчитанная до 2030 года. По словам Овсянникова, главными приоритетами в нет станут построение высокоэффективной экономики, создание условий для реализации интеллектуального и творческого потенциала человека, а также развитие благоприятной и комфортной среды для жизни в городе.

Как рассказал Овсянников, в этом году также планируется запустить некоторые "длинные" инфраструктурные проекты в Севастополе. "Это, в частности, строительство канализационно-очистных сооружений "Южные" – проект, рассчитанный на несколько лет. Это прокладка участка трассы "Таврида", который свяжет нас с материком", – подчеркнул он.





При этом Овсянников отметил, что президент России Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев прекрасно осведомлены о том, что происходит в городе, понимают его нужды, проблемы, а также чаяния его граждан. "Мы чувствуем себя в составе родной России – не на словах, а на деле", – сказал он.

В четверг, 16 марта, в Крыму начались торжественные мероприятия в честь присоединения полуострова к России. Так, в Симферпополе горожане вышли на шествие в память о событиях трехлетней давности. Однако главные события состоятся 18 марта – в день подписания договора о присоединении Крыма и Севастополя к России.

Основные мероприятия в городе русской воинской славы пройдут у памятника "Солдату и Матросу". Ожидается, что в празднествах примут участие и те, кто несколько лет назад состоял в местном ополчении и защищал исторический выбор крымчан от возможных провокаций.

