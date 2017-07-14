Растерзавшего школьника педофила нашли мертвым в СИЗО
Ребенок пропал 14 июня. Он на велосипеде уехал из дома в школьную библиотеку и исчез. Почти месяц следователи и полицейские искали мальчика, отрабатывая все возможные версии.
В результате подозреваемого задержали 8 июля. Ранее судимый мужчина сразу признался, что 14 июня убил мальчика и закопал тело в огороде своего дома, сообщает челябинский портал 74.ru. Преступник показал, где спрятал останки. Согласно основной версии, злоумышленник заманил ребенка к себе в частный дом с целью сексуального насилия. По имеющимся данным, задержанный это признал.
"Обвиняемый находился в одиночной камере СИЗО в Златоусте. Его нашли мертвым вечером накануне, 13 июля. В настоящее время проводится проверка", – рассказал исполняющий обязанности старшего помощника руководителя регионального управления Следственного комитета Александр Скорик. Рассматривается версия самоубийства.
Отметим, преступления в отношении несовершеннолетних в России совершаются довольно часто. Напомним, ранее стражи порядка задержали сорокалетнего москвича, который на протяжении десяти лет удерживал у себя дома чужого ребенка. В этот период мужчина насиловал мальчика, не выпускал его из комнаты, скрывая его от окружающих. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.
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