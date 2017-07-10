Москвич десять лет держал мальчика в секс-рабстве

Стражи порядка задержали сорокалетнего москвича по подозрению в том, что он на протяжении десяти лет удерживал у себя дома чужого ребенка. Следователи предполагают, что в этот период мужчина насиловал мальчика.

По данным следствия, подозреваемый похитил девятилетнего ребенка в 2007 году. Мужчина познакомился с мальчиком и предложил ему уйти из дома, чтобы жить вместе с ним. Тогда по факту пропажи ребенка предварительно было возбуждено уголовное дело об убийстве несовершеннолетнего.

Стражи порядка расследовали это дело на протяжении десяти лет. Сотрудники правоохранительных органов искали ребенка по всей стране. В результате следователи задержали 40-летнего подозреваемого, по ходатайству ведомства его заключили под стражу. Сообщается, что он уже дал признательные показания.



Как выяснилось, обвиняемый на протяжении нескольких лет не выпускал мальчика из комнаты, скрывая его от окружающих. "Как полагает следствие, воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, мужчина совершал в отношении него насильственные действия сексуального характера", – сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Сейчас следователи ищут родственников освобожденного юноши. "Кроме того, обвиняемый будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы. Расследование уголовного дела продолжается", – заключили в ведомстве.

Какова вероятность нарваться на извращенца или маньяка, да и еще в секс рабство могут продать? — Анастасий Шуляк (@ssaty6) 9 июля 2017 г.

Напомним, преступления в отношении несовершеннолетних в России совершаются сравнительно часто. Житель Челябинской области убил десятилетнего мальчика, расчленил его и закопал в малолюдном месте с целью избежать уголовной ответственности. Позже злоумышленник участвовал в поисковой операции. Через месяц тело ребенка было найдено, после чего "волонтер" дал признательные показания.