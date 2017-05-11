Жуткие подробности похищения трехлетнего ребенка под Ростовом

Супруги Наталья и Андрей Павловы из хутора Ярского Волгоградской области, похитившие трехлетнего малыша из Морозовска Ростовской области, подозреваются в убийстве приемного четырехлетнего сына. По версии следствия, многодетные родители хотели подменить мальчика украденным.

Решением Морозовского районного суда похитители мальчика – 47-летняя Наталья и 48-летний Андрей – арестованы до 7 июля. Им вменяются преступления по статьям "Похищение несовершеннолетнего" и "Убийство ребенка".

Павловы воспитывали шестерых детей, двое из которых – родные, а четверо взяты в семью. Теперь из приемных остались только трое, поскольку четырехлетний Иван (здесь и далее имена детей изменены. – Прим. ред.) погиб. По версии следствия, его могли убить родители. Он находился в приемной семье около года.

По словам соседей, Павловы – обычные люди, только нелюдимые. "Не работают, у них свое хозяйство. Детворы у них много, детдомовские в основном. Раньше всегда такие шустрые были, всюду бегали", – цитирует хуторян сайт "Комсомольская правда".

По их словам, приемный сын Иван еще с осени 2016 года куда-то пропал. В это время остальные дети стали вести себя иначе: избегали людей, не могли внятно ответить на вопрос, куда же делся мальчик. "Младшие говорили, что вернули обратно в детдом, старшие – что заболел, потом – что увезли на лечение", – отметили соседи.

Идея украсть мальчика, похожего на погибшего, возникла у Павловых после звонка из местной поликлиники в середине апреля. Их попросили привезти детей на вакцинацию. По некоторым данным, преступный план разработала Наталья, ее супруг занимался деталями. Воскресным утром 7 мая они поехали за покупками в Морозовск, который находится в 50 километрах от их хутора.

После полудня с рынка Павловы направились по главной улице райцентра – Ленина. Им на глаза попалась гулявшая с тремя детьми пожилая женщина. Наталья отметила, что один из малышей, трехлетний Василий, очень похож на их Ивана.

Проследив за женщиной с детьми, Павловы увидели, как те зашли в магазин. Андрей припарковал машину у обочины, и как только дети появились на улице вновь, злоумышленники выскочили и бросились к ним.

Супруги из Волгоградской области убили ребенка и на его замену похитили ... https://t.co/4wMId6RjZV с помощью @YouTube — Дмитрий Шнайдер (@VideoFacts1) 10 мая 2017 г.

В лицо женщине они брызнули из газового баллончика, схватили Васю, посадили в машину и скрылись. К счастью, случайный свидетель запомнил одну из цифр номера автомобиля.

Идентифицировать машину преступников помогли автолюбители, предоставившие записи видеорегистраторов. "В любом преступлении есть мотив. А тут очевидного мотива как бы не было... Конечно, проверили версию о разборках между родителями – она отпала, тем более что отца проверили на полиграфе", – заявил источник, знакомый с ситуацией. Также рассматривалась версия с вымогательством.

К подозреваемым, Павловым, под видом соцработников отправились оперативники. Якобы проверить условия проживания приемных детей. Под видом Ивана правоохранителям предъявили Василия, который отказывался называть Андрея Павлова своим отцом. "Моего папу зовут Саша", - сказал мальчик.

Затем в дело вступила группа захвата, супругов задержали, а спасенного Васю отправили домой к родителям. "На первом допросе Павловы заявили, что, мол, их приемный сын в сентябре прошлого года играл в песочнице возле дома и пропал", - отметил источник, близкий к следствию. Он добавил, что сообщить в органы опеки супруги якобы побоялись – иначе их могли лишить материальной поддержки и забрать остальных детей. Но следователи в это не поверили.

У них сразу возникли подозрения, что исчезновение Ивана носит криминальный характер. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, тело пропавшего мальчика искали в течение двух суток. И нашли – в зарослях травы за задним двором дома Павловых.

Наталья утверждала, что приемный сын якобы заболел и умер. Однако, по неподтвержденным данным, на допросе она рассказала, что будто бы у Ивана было сильное недомогание, его начали лечить водными процедурами, но не рассчитали температуру и фактически обварили кипятком. От ожогов малыш скончался.