Мать педофила 10 лет молчала о похищенном мальчике

Мать педофила Эдуарда, который десять лет удерживал в столичной квартире и насиловал мальчика, знала о происходящем в ее квартире. Однако женщина предпочитала молчать.

"Квартира на Судостроительной улице, в которой жил Эдуард, - коммунальная, на несколько хозяев. В этой четырехкомнатной квартире одна комната принадлежала мужчине, еще одна – его матери, в двух других жили приезжие. Мальчика он от всех прятал", – рассказал источник "Комсомольской правды" в правоохранительных органах.

По данным полиции, мужчина сделал за холодильником ширму, которой закрывал ребенка от посторонних глаз. Предприимчивый педофил даже поставил для своей жертвы биотуалет. Мальчик похитителя слушался и из комнаты даже не выходил, только иногда ночью, когда другие обитатели квартиры спали.

В какой-то момент мать похитителя все-таки обнаружила мальчика. "Но не посчитала нужным кому-либо об этом сообщать. По своей ли воле, или была запугана сыном – в этом разбираются следователи", – отметили правоохранители.

Также следователи пытаются разобраться, как соседи не заметили постороннего жильца в коммунальной квартире. Сейчас похищенный мальчик, которому уже исполнилось 19 лет, находится в стационаре, на психолого-психиатрической экспертизе.

Юноша вполне адекватен, однако явно отстает в развитии. Он с трудом читает и практически не умеет писать. На момент своего побега к педофилу он отучился всего два класса. В школу он больше не ходил. А педофил не счел нужным хоть чему-то научить свою жертву.

Фото мужчины, задержанного за удержание мальчика в секс-рабстве в Москве — больше фото: https://t.co/OefujdLncN pic.twitter.com/6F5m6PtOrt — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 10 июля 2017 г.

Ранее Следственный комитет сообщил, что 40-летний москвич 10 лет удерживал и насиловал в своей квартире ребенка. Мужчину арестовали. Он сразу же признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления.

По словам преступника, со своей жертвой он познакомился еще в июле 2007 года. В то время ребенку было девять лет. Мужчина предложил мальчику жить вместе, после этого ребенок ушел из дома. Сейчас, по данным РИА ФАН, мать мальчика ищут на Украине.

Державший ребенка в секс-рабстве москвич домогался по крайней мере к шести детям https://t.co/HxXb46gI5m pic.twitter.com/nG7or8EBIr — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 10 июля 2017 г.

Как писали Dni.Ru, ранее преступник был судим. С 2001 года его уличили в домогательствах как минимум к шести несовершеннолетним. Преступления он совершал на территории Москвы. По версии следствия, после судимости за насилие в отношении детей мужчина еще больше ожесточился.