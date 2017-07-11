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Происшествия

Мать педофила 10 лет молчала о похищенном мальчике

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Мать педофила Эдуарда, который десять лет удерживал в столичной квартире и насиловал мальчика, знала о происходящем в ее квартире. Однако женщина предпочитала молчать.
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"Квартира на Судостроительной улице, в которой жил Эдуард, - коммунальная, на несколько хозяев. В этой четырехкомнатной квартире одна комната принадлежала мужчине, еще одна – его матери, в двух других жили приезжие. Мальчика он от всех прятал", – рассказал источник "Комсомольской правды" в правоохранительных органах.

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По данным полиции, мужчина сделал за холодильником ширму, которой закрывал ребенка от посторонних глаз. Предприимчивый педофил даже поставил для своей жертвы биотуалет. Мальчик похитителя слушался и из комнаты даже не выходил, только иногда ночью, когда другие обитатели квартиры спали.

В какой-то момент мать похитителя все-таки обнаружила мальчика. "Но не посчитала нужным кому-либо об этом сообщать. По своей ли воле, или была запугана сыном – в этом разбираются следователи", – отметили правоохранители.

Также следователи пытаются разобраться, как соседи не заметили постороннего жильца в коммунальной квартире. Сейчас похищенный мальчик, которому уже исполнилось 19 лет, находится в стационаре, на психолого-психиатрической экспертизе.

Юноша вполне адекватен, однако явно отстает в развитии. Он с трудом читает и практически не умеет писать. На момент своего побега к педофилу он отучился всего два класса. В школу он больше не ходил. А педофил не счел нужным хоть чему-то научить свою жертву.

Ранее Следственный комитет сообщил, что 40-летний москвич 10 лет удерживал и насиловал в своей квартире ребенка. Мужчину арестовали. Он сразу же признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления.

По словам преступника, со своей жертвой он познакомился еще в июле 2007 года. В то время ребенку было девять лет. Мужчина предложил мальчику жить вместе, после этого ребенок ушел из дома. Сейчас, по данным РИА ФАН, мать мальчика ищут на Украине.

Как писали Dni.Ru, ранее преступник был судим. С 2001 года его уличили в домогательствах как минимум к шести несовершеннолетним. Преступления он совершал на территории Москвы. По версии следствия, после судимости за насилие в отношении детей мужчина еще больше ожесточился.

Автор: Алёна Нестерова11 июля 2017, 20:39

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