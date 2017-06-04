В бойне под Тверью погибли девять человек

В поселке Редкино в Тверской области в ночь на 4 июня произошло массовое убийство. По данным следствия, пьяный москвич после конфликта во время застолья перестрелял девять человек.

Трагедия случилась в садоводческом товариществе "50 лет Октября". Предположительно, между участниками застолья произошла ссора на бытовой почве.

После конфликта один из его участников уехал домой и вернулся к столу уже с ружьем. Пьяный мужчина открыл огонь по своим знакомым: в результате стрельбы погибли три женщины и пять мужчин. Позже правоохранители сообщили об обнаружении еще одного тела.

Выжившим в кровавой бойне удалось вызвать полицию. Предполагаемого преступника удалось задержать по горячим следам. Мужчина находился в нетрезвом состоянии и не оказывал сопротивление. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета.

По данным полиции, подозреваемый – 45-летний житель Москвы. С задержанным работают следователи. Расследованием происшествия будут заниматься сотрудники Главного следственного управления ведомства.