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Среда 19 августа

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Массовое убийство под Тверью

В ночь на 4 июня в Тверской области москвич застрелил девять собутыльников. Dni.Ru следят за расследованием происшествия.

Устроивший бойню под Тверью умрет в тюрьме

Устроивший бойню под Тверью умрет в тюрьме
В поселке Редкино Тверской области в ночь на 4 июня 2017 года произошло массовое убийство. Стрелявший был задержан по горячим следам и приговором суда пожизненно лишен свободы. Тверского стрелка Сергея Егорова, который судом был признан виновным в убийстве девяти человек, приговорили к пожизненному лишению свободы.

Полиция 40 минут ехала к месту бойни под Тверью

Полиция 40 минут ехала к месту бойни под Тверью
Трагедии бы не случилось и люди бы не погибли, если бы полиция приехала не через 40 минут, а сразу после вызова. "Девять человек, убитых в поселке Редкино Тверской области, могли выжить.

Тверской стрелок раздевал жертв после бойни

Тверской стрелок раздевал жертв после бойни
Единственная выжившая в бойне в Тверской области Марина Коныгина рассказала шокирующие подробности массового убийства. По словам 21-летней девушки, электрик Сергей Егоров не только выложил трупы в ряд, но и раздел некоторые из них. Марина Коныгина рассказала в эфире программы "Пусть Говорят", что электрик приехал на участок около полуночи.

Под Тверью объявлен траур после массового убийства

Под Тверью объявлен траур после массового убийства
Администрация Редкинского городского поселения объявила траур после массового убийства, которое произошло в ночь на 4 июня.

Малахов позвал к себе выжившую в бойне под Тверью

Малахов позвал к себе выжившую в бойне под Тверью
Андрей Малахов позвал к себе в студию на ток-шоу "Пусть говорят" девушку, выжившую в кровавой бойне в Тверской области. Марина – единственная, кому удалось спастись от жестокой расправы. Россияне до сих пор пребывают в шоке из-за новостей о трагедии в поселке Редкино.

Тверской стрелок делал комплименты перед бойней

Тверской стрелок делал комплименты перед бойней
Тверской стрелок Сергей Егоров, устроивший бойню, в результате которой погибли девять человек, незадолго до происшествия общался с кассиром садоводческого товарищества. Татьяна Морозова рассказала, что он даже сделал ей комплимент. По словам женщины, она познакомилась с Сергеем Егоровым 3 июня.

Почему обычный электрик устроил кровавую баню под Тверью

Почему обычный электрик устроил кровавую баню под Тверью
Массовое убийство в поселке Редкино Тверской области, произошедшее в ночь на 4 июня, отодвинуло на второй план даже очередную серию терактов "ИГ" в Лондоне. Столь агрессивное и жестокое поведение обыкновенного электрика Сергея Егорова стало настоящим шоком для всей России. Почему 45-летний мужчина устроил кровавую расправу над своими односельчанами? С таким вопросом Dni.Ru обратились к врачу-психотерапевту Виталию Кекуху. Как Вы считаете, Сергей Егоров, застреливший девять человек, психически нездоров или его просто довели "до точки"? Я думаю, что раз у него было ружье, на владение которым требуется разрешение, он был психически здоров и на учете у психиатра не состоял.

Неожиданные подробности бойни под Тверью

Неожиданные подробности бойни под Тверью
В деле о расстреле дачников под Тверью появились новые подробности. Выяснилось, что убийца хладнокровно расстреливал людей на двух участках, и выжили три человека, а не один. Считалось, что в бойне под Тверью выжила только девушка.

Тверского стрелка отправили под арест

Тверского стрелка отправили под арест
В Тверской области заключен под стражу 45-летний Сергей Егоров, подозреваемый в убийстве девяти человек.

Новый поворот в деле тверского стрелка

Новый поворот в деле тверского стрелка
Источник в правоохранительных органах назвал причину трагедии, которая случилась под Тверью в ночь на 4 июня. Следователи предполагают, что на преступление 45-летнего Сергея Егорова толкнули издевательства соседей по даче. Правоохранители выяснили, что Сергея Егорова наняли, чтобы он починил электропроводку на участке.

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