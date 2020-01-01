Массовое убийство под Тверью
Сергея Егорова приговорили к пожизненному лишению свободы
Если бы правоохранители поторопились, люди могли бы остаться в живых
Выжившая во время массового убийства девушка раскрыла шокирующие подробности происшествия
Соответствующее решение принято местной администрацией
Только одна Марина спаслась от жестокой расправы
В день убийства у Егорова "немного бегали" глаза
Dni.Ru поговорили с психологом о трагедии в поселке Редкино
В живых остались три человека, а не один
Злоумышленник пробудет за решеткой до окончания следствия