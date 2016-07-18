Массовое убийство под Тверью

Почему обычный электрик устроил кровавую баню под Тверью

Массовое убийство в поселке Редкино Тверской области, произошедшее в ночь на 4 июня, отодвинуло на второй план даже очередную серию терактов "ИГ" в Лондоне. Столь агрессивное и жестокое поведение обыкновенного электрика Сергея Егорова стало настоящим шоком для всей России. Почему 45-летний мужчина устроил кровавую расправу над своими односельчанами? С таким вопросом Dni.Ru обратились к врачу-психотерапевту Виталию Кекуху. Как Вы считаете, Сергей Егоров, застреливший девять человек, психически нездоров или его просто довели "до точки"? Я думаю, что раз у него было ружье, на владение которым требуется разрешение, он был психически здоров и на учете у психиатра не состоял.