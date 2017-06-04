Укрывшаяся под одеялом женщина спаслась от тверского стрелка

Женщина, ставшая свидетельницей расстрела девяти человек в поселке под Тверью, спаслась благодаря счастливой случайности. Она спряталась под одеяло во время бойни.

О чудесном спасении одного из свидетелей трагедии под Тверью рассказал официальный представитель управления МВД по региону Вадим Левшин. По его словам, преступник на заметил женщину, которой удалось найти укрытие в ходе нападения.

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"Есть выжившие. Я знаю точно, что одна из потерпевших спряталась под одеяло", – сообщил правоохранитель РИА Новости. Кроме того, в ходе расследования стражам порядка удалось обнаружить еще один труп – таким образом, количество жертв тверского стрелка увеличилось до девяти человек.

"В одной из машин в багажном отсеке было обнаружено тело женщины с огнестрельными ранениями", – цитирует ТАСС официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко. Напомним, к расследованию трагедии были подключены сотрудники главного аппарата ведомства.

Как писали Dni.Ru, трагедия случилась в поселке Редкино Тверской области в ночь на 4 июня. По данным следствия, в результате конфликта во время застолья пьяный москвич расстрелял своих знакомых.

Предполагаемый преступник был задержан. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не оказывал сопротивление.