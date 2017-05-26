Шокирующие кадры с места массового убийства христиан в Египте

В египетской провинции Минья вооруженные террористы обстреляли автобус с христианскими паломниками, направлявшимися в монастырь Святого Самуила. По официальным данным погибли 28 человек – столько тел было доставлено в местный морг. Коптская церковь сообщила о 35 жертвах теракта. Шокирующие кадры с места массового убийства христиан опубликовал Ruptly.

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