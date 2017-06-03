Юных хулиганов перевоспитают персональные наставники

Трудные подростки в Удмуртии теперь берут пример с самых успешных жителей республики. В Ижевске дан старт проекту "Наставничество". Каждый из юных правонарушителей будет учиться у своего личного "мастера".

Проект представили в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Удмуртской Республике. Здесь по решению суда находятся сейчас 13 воспитанников в возрасте 10-14 лет. Презентацию провела республиканский детский омбудсмен Ольга Авдеева, участие приняли врио главы региона Александр Бречалов и уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.

"Наставничество" – это модель, где есть место и для ребенка – с его проблемами, сомнениями, чувствами и недугами, и для наставника – с его жизненным опытом, знаниями, ответственностью", - отметила уполномоченный по права ребенка Анна Кузнецова.

Поддержал детского омбудсмена и Александр Бречалов. "Основа проекта – люди с одной и с другой стороны. Это эмоции, различные жизненные ситуации, разные характеры. Для наставника проект – своего рода "дорожная карта", инструкция, где прописаны основные шаги и риски", – сказал врио главы региона.

Бречалов отметил, что в воспитании подростков нужно избегать "потребительского отношения к жизни на жалостливой ноте". "Подросток сам должен прилагать усилия и уметь брать на себя ответственность, – считает Бречалов.

1 июня врио главы Удмуртии и Агентство стратегических инициатив (АСИ) подписали соглашение о социальной адаптации детей и молодежи в трудной жизненной ситуации. Бречалов отметил, что лично занимается наставничеством много лет. "Честно скажу, когда у нас услышали об этом проекте, то сразу появилось очень много желающих участвовать. У нас есть все перспективы сделать из регионального проекта общероссийский. Для Удмуртии эта тема крайне важна", – заявил врио главы республики.

Бречалов особо подчеркнул, что соглашение подписано в день, когда Владимир Путин объявил 2018-2027 годы в России "десятилетием детства". "Это означает, что на сегодняшний день тема является для нас актуальным вызовом – не менее актуальным, чем развитие экономики страны. Очень надеюсь, что подписание данного соглашения станет отправной точкой для России в этом важнейшем проекте", – отметил чиновник. По его словам, Удмуртия может стать пилотным регионом в реализации этого проекта для того, чтобы потом распространить ее опыт на уровень всей страны.