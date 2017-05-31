Кузнецова предложила рецепт борьбы с "группами смерти"
Она выступила за принятие закона о введении уголовной ответственности для создателей так называемых "групп смерти". Вместе с тем детский омбудсмен подчеркнула, что с подобной информацией нужно не только бороться, но и предоставлять детям альтернативный контент. "Это создание тех программ, которые помогут ребенку найти себя, увлекут его, но именно в мир позитивных и созидательных ценностей", – уверена Кузнецова.
При этом уполномоченный по правам ребенка уточнила, что альтернативный контент необходим не только для интернета, но и телевидения, а также дополнительного образования. Она добавила, что соответствующая "дорожная карта" уже разработана представителями экспертного сообщества при активном общественном участии.
Кроме того, Кузнецова передела президенту доклад о деятельности детских омбудсменов, а также попросила Владимира Путина о том, чтобы программа, которая должна быть уже в самое ближайшее время разработана в рамках исполнения указа главы государства, прошла предварительное обсуждение общественности.
Речь идет о президентском указе от 29 мая 2017 года о проведении в России Десятилетия детства. В соответствии с нормативно-правовым актом, правительство должно в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий до 2020 года, которые будут касаться совершенствования государственной политики в сфере защиты детства.
Кузнецова сообщила, что за последнее время число обращений в аппарат уполномоченного по правам ребенка выросло на треть. По ее мнению, это связано не столько с увеличением количества нарушений, а с тем, что аппарат детского омбудсмена является удобным институтом для решения проблем.
В свою очередь, президент России поздравил Кузнецову с Международным днем защиты детей, который отмечается 1 июня.
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