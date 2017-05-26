Власти Удмуртии включили зеленый свет для бизнеса

Более 1200 предпринимателей и экспертов стали участниками бизнес-форума "Сделано в Удмуртии", который прошел в Ижевске. Два дня в столице республики гости смотра представляли свою продукцию, проводили мастер-классы и общались с именитыми экспертами из Москвы.

Главную цель форума обозначил в своем выступлении на его открытии врио главы Удмуртии Александр Бречалов. Он подчеркнул, что это – одно из ключевых мероприятий в большом плане работы по улучшению предпринимательского инвестиционного климата в республике. "Существенный акцент делаем на экспортоориентированный бизнес. Одно из конкурентных преимуществ экономики Удмуртии – IT-сектор, здесь у нас большие перспективы", – сказал Бречалов.

Примерно 1 августа, по словам руководителя региона, будет известен некий промежуточный итог работы по всем направлениям, которые были обозначены, в том числе, и на площадках форума. А к 1 июля должна быть готова интерактивная карта инвестиционных возможностей региона #ИнвестируйвУдмуртию.

"Глобально – это, конечно, экономическая программа развития на ближайшие годы, это карты инвестиционных возможностей. До этого момента мы поймем, как и какие процедуры нам нужно оптимизировать, сократить по срокам", - подчеркнул Александр Бречалов.

Он выступил против прямой финансовой помощи предпринимателям, но в тоже время сделал акцент на сокращении процедур лицензирования, аккредитации и получения разрешений на строительство.

Мы должны сделать акцент на предоставление выхода на новые рынки, в том числе на международные.

"Здесь можно рассчитывать предпринимателям на партнерство с моей стороны, на зеленый свет для честного, конкурентного социально-ответственного бизнеса", – пообещал Бречалов.

Врио главы республики также сообщил, что 60% предпринимателей региона не пользовались государственной поддержкой по соответствующим госпрограммам. Такие результаты показал опрос, проведенный по инициативе властей республики. "При этом более 80 процентов предпринимателей готовы к выходу на новые рынки. Именно, исходя из этого, мы сформировали повестку нашего форума", – добавил Бречалов.

Он сообщил участникам масштабной встречи о том, что в республике будет создано и начнет действовать "одно окно" для предпринимателей, как это происходит в многофункциональных центрах, куда с заявлениями приходят граждане и через короткое время полный официальный пакет документов с решением своей проблемы.

Говоря о перспективном для Удмуртии направлении, один из спикеров форума – советник президента Герман Клименко – сказал: "С it-ишниками нужно уметь разговаривать, создавать условия для развития, для поддержки, а не давить на них. Обе стороны должны быть партнерами. Это может привести к желанному успеху".

"Я думаю, что в Удмуртии столько талантливых идей, столько хороших проектов и что 80% уже сделано. Сейчас надо добавить больше открытости, коммуникаций переговоров, показать миру, России, что здесь есть. Я думаю, что у команды нового руководителя республики это получится", – выразил надежду руководитель Приволжского представительства федерального Агентства стратегических инициатив Сергей Бочаров.

На форуме прошли стратегическая сессия институтов развития регионов Приволжского федерального округа при участии Агентства стратегических инициатив, питч-сессия по вопросам развития социального предпринимательства в Удмуртии, мотивационная сессия для молодых бизнесменов и презентация стартап-проектов республики StandUpStartUp.





Участники форума работали на нескольких дискуссионных площадках: "Экспортный потенциал – как выйти на международный рынок?", "Инвестируй в Удмуртию – возможности для инвесторов в Республике", "Малый и средний бизнес – меры поддержки и точки развития 4 площадка", "IT – новые рынки и специализация региона". Бизнесмены получили уникальный шанс обсудить с экспертами проблемы, которые ограничивают экспортную деятельность своих компаний, а также предложили свои идеи для поддержки экспорта.

Большое внимание было уделено женскому предпринимательству. Участники форума отметили, что в современном мире более четверти российских предпринимателей – женщины, которые, к примеру, ведут 90% социальных проектов. В дискуссия на площадках форума говорили о проблемах и перспективах развития женского предпринимательства, обсудили проекты и меры поддержки, разрабатываемые в этом направлении.





По итогам дискуссий на форуме сформированы предложения по повышению эффективности инвестиционной политики и внесению изменений в инвестиционное законодательство.