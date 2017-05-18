Как Александр Бречалов меняет Удмуртию
По словам Бречалова, главный приоритет в его работе – это люди. "Нужно все делать для того, чтобы жизнь людей в Удмуртской Республике и вообще всех, кто связан с Удмуртией, становилась лучше", – сказал он в интервью ТАСС. Также очень важна работа по исполнению майских указов президента, отметил врио главы региона.
Бречалов признается, что первоочередная задача для него – вникнуть в происходящие в республике процессы. "Я считаю, что за месяц нам многое в этом направлении удалось. Мы не только вникли в ситуацию с бюджетом, мы ее уже начали исправлять", – сказал он.
Стоит отметить, что одними из самых проблемных областей в социально-экономической сфере являются дорожно-транспортное хозяйство и здравоохранение. Поэтому оздоровление ситуации по этим направлением является одной из приоритетных задач врио главы Удмуртии. "Набор проблем таков, что мы должны стараться как можно быстрее, а главное – эффективно их решить. Эффективность в том числе должна быть и в расходовании бюджетных средств", – уверен Бречалов.
Он признается, что выстроенная в сфере дорожного хозяйства республики система полна изъянов и требует коррекции. По словам врио главы Удмуртии, серьезной проблемой является недостаточная эффективность в расходовании выделяемых на дорожное строительство средств. Бречалов уверен, что в силах республики ремонтировать и строить больше, чем прежде, но за те же деньги.
Для этого, отмечает он, нужное серьезные перемены в чиновничьем аппарате республики. "В ближайшие два месяца мы внесем серьезные изменения в структуру управления как министерством, так и в целом дорожным хозяйством. И обязательно укрепимся по кадрам", – уверен врио главы Удмуртии.
Что касается сферы здравоохранения, то Бречалов подверг резкой критике проведенную ранее в регионе оптимизацию медицинских учреждений, которая, по его словам, прошла с очень серьезным перекосом. К примеру, в восьмитысячном поселке Балезино, разделенном на две части железнодорожной веткой, остался всего лишь один медицинский пункт.
Бречалов подчеркнул, что ситуация находится на контроле в администрации региона, и в ближайшее время в населенном пункте появится дополнительный пункт медицинской помощи. "В ближайший месяц мы представим гражданам конкретный план того, как будем исправлять сложившуюся ситуацию", – сказал он.
Очень важно для врио главы республики и привлечение частного бизнеса. Главная задача в этом деле – создание подлинно партнерских отношений между властью и предпринимателями. "И в этом случае бизнес активно сам вовлекается в решение проблем", – уверен Бречалов.
Он напомнил, что уже в июле в Удмуртии должна появиться виртуальная карта инвесторов. При этом в муниципалитеты уже выехали экспертные команды, которые проведут инвентаризацию населенных пунктов республики на предмет их инвестиционной привлекательности. "Главное, что мы хотим добиться с помощью этой работы, – оптимизировать процесс по вхождению инвестора в регион", – подчеркнул Бречалов.
При этом он отметил, что руководством республики уже подписаны несколько соглашений с инвесторами, которые касаются проведения в регионе крупных спортивных соревнований. Это и Международный лыжный марафон, и соревнования по любительскому биатлону, и состязания по триатлону. "Все будет ориентировано на экспорт, на привлечение в республику спортсменов и туристов", – отметил врио главы Удмуртии.
Вместе с тем он подчеркнул, что чиновники как в правительстве, так и на муниципальном уровне за последнее время стали работать активнее. "Не стесняются говорить о том, что они не понимают или не знают. Сейчас у нас с большинством и местных чиновников, и бизнесменов появляется общее понимание", – признается Бречалов.
По словам политика, главная его цель – сделать регион конкурентным по сравнению с такими развитыми субъектами, как Москва, Татарстан, Воронежская область. "И мне кажется, многие этот месседж услышали. Успокоились. И начали предлагать свои инициативы. Вполне конструктивные и разумные", – поделился своими впечатлениями Бречалов.
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