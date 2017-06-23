Педофил из Хабаровска получал по 20 тысяч за каждую дочку

Появились новые подробности в деле о хабаровском педофиле. Выяснилось, что житель края, подозреваемый в изнасиловании своих приемных дочерей, получал от государства приличную денежную помощь на каждую.

Отец семейства ежемесячно получал от государства по 20,6 тысяч рублей на каждого приемного ребенка, сообщил старший помощник председателя СК России Игорь Комиссаров. Деньгами он распоряжался довольно цинично.

На деньги от государства преступник снимал квартиру, где насиловал пять своих приемных дочерей, сообщает РИА Новости. Кроме того, стало известно, что в многодетной семье воспитывались не девять, а 12 детей – трое родных и приемные. По словам начальника опеки и попечительства Хабаровского края Татьяны Жигаревой, приемные дети изъяты из семьи и помещены в детдом.

В настоящее время с детьми работает психолог. Как писали Dni.Ru, мужчина систематически совершал тяжкие и особо тяжкие преступления сексуального характера в отношении девочек с сентября 2012-го по февраль 2017 года. Он подозревается в 729 изнасилованиях.

Известно, что педофил арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование". Еще одно дело заведено на органы опеки, их сотрудников подозревают в халатности. Как отметили в СКР, это сделано "в связи с тем, что должностные лица ненадлежащим образом исполняли свои обязанности и не выявили факты совершения преступлений".