Открытие ММКФ ДТП с "пьяным" мальчиком Эксклюзив Интервью Дом-2

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Педофил из Хабаровска получал по 20 тысяч за каждую дочку

Фото: GLOBAL LOOK press
Появились новые подробности в деле о хабаровском педофиле. Выяснилось, что житель края, подозреваемый в изнасиловании своих приемных дочерей, получал от государства приличную денежную помощь на каждую.
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Отец семейства ежемесячно получал от государства по 20,6 тысяч рублей на каждого приемного ребенка, сообщил старший помощник председателя СК России Игорь Комиссаров. Деньгами он распоряжался довольно цинично.

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На деньги от государства преступник снимал квартиру, где насиловал пять своих приемных дочерей, сообщает РИА Новости. Кроме того, стало известно, что в многодетной семье воспитывались не девять, а 12 детей – трое родных и приемные. По словам начальника опеки и попечительства Хабаровского края Татьяны Жигаревой, приемные дети изъяты из семьи и помещены в детдом.

В настоящее время с детьми работает психолог. Как писали Dni.Ru, мужчина систематически совершал тяжкие и особо тяжкие преступления сексуального характера в отношении девочек с сентября 2012-го по февраль 2017 года. Он подозревается в 729 изнасилованиях.

Известно, что педофил арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование". Еще одно дело заведено на органы опеки, их сотрудников подозревают в халатности. Как отметили в СКР, это сделано "в связи с тем, что должностные лица ненадлежащим образом исполняли свои обязанности и не выявили факты совершения преступлений".

Автор: Людмила Фоканова23 июня 2017, 13:15

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