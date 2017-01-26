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Похититель школьницы в Оренбурге оказался маньяком-убийцей
Экспертиза показала, что генотип задержанного в Оренбурге 29-летнего Юрия Тиунова совпадает с генотипом лица, совершившего преступления в отношении двух мальчиков в Пермском крае, сообщили в Следственном комитете России. До настоящего времени эти злодеяния не были раскрыты.
Специалисты пришли к выводу, что именно Тиунов надругался над двумя детьми в Краснокамске в марте 2011 года. На допросе злоумышленник подтвердил это и признался в убийстве семилетнего мальчика в 2013 году. Ребенок считался пропавшим без вести: он ушел с одноклассниками из школы, но домой не явился.
Тиунов рассказал подробности и показал, куда спрятал труп. Выяснилось, что маньяк закопал его на дачном участке родителей в окрестностях Краснокамска. "Проведенным осмотром места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники останки тела мальчика были обнаружены", – заявили в ведомстве.
Напомним, что в Оренбурге был задержан мужчина, похитивший 12-летнюю школьницу. Подъехав к девочке на автомобиле Lada Granta, злоумышленник насильно посадил ее в машину.
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