Отец-педофил из Хабаровска изнасиловал детей 729 раз

Жителя Хабаровского края уличили в надругательствах над приемными дочерьми. Семья воспитывала девять детей.

По данным Следственного комитета России (СКР), "мужчина систематически совершал тяжкие и особо тяжкие преступления сексуального характера в отношении детей". Это продолжалось с сентября 2012 по февраль 2017 года. В отношении подозреваемого расследуется дело по статье "Изнасилование", он арестован.

"Установлено совершение подозреваемым 729 преступлений", – цитирует старшего помощника председателя СКР Игоря Комиссарова РИА Новости. Также возбуждено уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства, сообщает сайт Следственного комитета России.

"По имеющимся сведениям, они жили в одной квартире, а на сиротские деньги он снимал другую квартиру, где этих девочек насиловал", – заявил Комиссаров. Известно, что семья была многодетной. Кроме взятых под опеку девочек, супруги воспитывали своих детей – всего девять.

По словам заместителя министра образования, начальника управления опеки и попечительства региона Татьяны Жигаревой, дети уже изъяты из приемной семьи. "В настоящее время дети помещены в детский дом. Все необходимые меры принимаются, с детьми работает психолог. С деталями этой ситуации разбирается следствие", – заключила чиновница.