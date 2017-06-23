Отец-педофил из Хабаровска изнасиловал детей 729 раз
По данным Следственного комитета России (СКР), "мужчина систематически совершал тяжкие и особо тяжкие преступления сексуального характера в отношении детей". Это продолжалось с сентября 2012 по февраль 2017 года. В отношении подозреваемого расследуется дело по статье "Изнасилование", он арестован.
"Установлено совершение подозреваемым 729 преступлений", – цитирует старшего помощника председателя СКР Игоря Комиссарова РИА Новости. Также возбуждено уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства, сообщает сайт Следственного комитета России.
"По имеющимся сведениям, они жили в одной квартире, а на сиротские деньги он снимал другую квартиру, где этих девочек насиловал", – заявил Комиссаров. Известно, что семья была многодетной. Кроме взятых под опеку девочек, супруги воспитывали своих детей – всего девять.
По словам заместителя министра образования, начальника управления опеки и попечительства региона Татьяны Жигаревой, дети уже изъяты из приемной семьи. "В настоящее время дети помещены в детский дом. Все необходимые меры принимаются, с детьми работает психолог. С деталями этой ситуации разбирается следствие", – заключила чиновница.
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