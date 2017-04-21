В Коми извращенец три года насиловал соседских детей

Верховный суд Республики Коми в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело 25-летнего жителя Эжвинского района, который был осужден за насильственный действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, передает Flashnord. Извращенец жил со своими жертвами в одном доме. Среди соседей он пользовался хорошей репутацией и матери позволяли своим детям ходить к нему домой играть в компьютер, а уходя в ночные смены на работу разрешали им оставаться у него с ночевкой. Выяснилось, что мужчина пользовался ситуацией для совершения преступлений. Один из мальчиков пожаловался на странное поведение мужчины своей матери, а та обратилась в полицию. После задержания мужчина рассказал еще од двух мальчиках, ставших его жертвами в период с 2013 по 2016 годы. Он был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних и приговорен раненым судом к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима и последующим ограничением свободы на два года. Также ему было предписано принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра. Верховный суд респкблики оставил этот приговор без изменения.