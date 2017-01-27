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18:31
27 января 2017
просмотры: 123

Педофил заманивал школьниц обещанием работы

567
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В Великом Устюге в Вологодской области суд приговорил 58-летнего местного жителя к восьми годам в колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетних детей, передает Flashnord. Следствие установило, что злоумышленник приглашал к себе домой маленьких девочек, обещая заплатить за уборку в квартире. В ходе расследования выяснилось, что не менее семи несовершеннолетних девочек, среди которых были воспитанницы социальных учреждений района, ходили к мужчине. Доказать удалось четыре преступления против половой неприкосновенности лица, не достигшего 16-летнего возраста. Мужчина в разное время изнасиловал трех девочек, а с одной из них позже повторно вступил в интимную связь. Сам он все отрицал. Впрочем, это не помогло ему избежать наказания и ближайшие семь лет в соответствии с решением суда педофилу предстоит провести в колонии строго режима.

21:13
27 января 2017
просмотры: 123

Трамп час говорил с президентом Мексики

567
21:07
27 января 2017
просмотры: 123

Закончившийся стрельбой конфликт в Москве попал на видео

567
21:01
27 января 2017
просмотры: 123

Порошенко предлагает войскам старые танки

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20:44
27 января 2017
просмотры: 123

Подростка ранили из пистолета на юго-западе Москвы

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20:21
27 января 2017
просмотры: 123

Недовольный американец избил мусульманку в аэропорту

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20:07
27 января 2017
просмотры: 123

Электричка сбила трех человек в Москве

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20:02
27 января 2017
просмотры: 123

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19:07
27 января 2017
просмотры: 123

В древних Помпеях рухнула стена

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18:41
27 января 2017
просмотры: 123

В США арестовали подростков за планирование бойни в школе

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17:52
27 января 2017
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Спасенная из воды автоледи была в пяти минутах от смерти

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