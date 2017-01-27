Педофил заманивал школьниц обещанием работы

В Великом Устюге в Вологодской области суд приговорил 58-летнего местного жителя к восьми годам в колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетних детей, передает Flashnord. Следствие установило, что злоумышленник приглашал к себе домой маленьких девочек, обещая заплатить за уборку в квартире. В ходе расследования выяснилось, что не менее семи несовершеннолетних девочек, среди которых были воспитанницы социальных учреждений района, ходили к мужчине. Доказать удалось четыре преступления против половой неприкосновенности лица, не достигшего 16-летнего возраста. Мужчина в разное время изнасиловал трех девочек, а с одной из них позже повторно вступил в интимную связь. Сам он все отрицал. Впрочем, это не помогло ему избежать наказания и ближайшие семь лет в соответствии с решением суда педофилу предстоит провести в колонии строго режима.