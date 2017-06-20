Гражданский форум в Ярославле принял итоговую резолюцию

В итоговой резолюции XV Гражданского форума Ярославской области прозвучали вопросы по корректировке нормативно-законодательной базы для развития некоммерческих организаций. Как заявил секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов, партия направит предложения, выработанные в Ярославле профильным министерствам.

"Единороссы" также попросят председателя партии Дмитрия Медведева дать соответствующие поручения по итогам предложений, прозвучавших на форуме. Кроме того, идеи по развитию НКО будут проработаны на уровне Госдумы.

"В резолюции форума очень много направлено предложений в адрес разных министерств и ведомств. Это и Минэкономразвития, Минздрав, Министерство труда, Министерство образования. Соответственно, мы будем по этой резолюции докладывать председателю и попросим его, чтобы были даны конкретные поручения", – заявил секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов, комментируя итоги форума в Ярославле.

"В резолюции, в выступлениях звучали вопросы по корректировке нормативно-законодательной базы. Мы будем работать на уровне Госдумы для того, чтобы эти поправки реализовать", – добавил он.





Неверов напомнил, что в 2015 году в Ярославле прошел форум социальных работников. "Мы обсуждали вовлечение некоммерческих организаций в реализацию вопросов социальной направленности. И уже сегодня мы видим, что очень много таких реализуют непосредственно это направление. Важно, чтобы государство и на федеральном, и на региональном уровнях этому способствовало", – отметил он.

Секретарь Генсовета отметил, что предоставление услуг на общественном уровне подчас происходит более качественно, чем на уровне государства. "Это не говорит о том, что государство должно уйти из этого сектора. Это говорит о том, что работа должна проводиться совместно, чтобы как можно больше помочь нашим НКО в реализации этой направленности, – подчеркнул Неверов.

В заключение секретарь Генсовета отметил роль некоммерческих организаций как поставщиков услуг. "Сегодня прозвучало много предложений по расширению перечня этих услуг. Нам вместе нужно об этом подумать", - резюмировал Неверов.





Сегодня, 20 июня при участии "Единой России" прошел XV Гражданский форум Ярославской области. В нем приняли участие около 800 человек: эксперты, представители некоммерческих общественных организаций Ярославской области, депутаты Госдумы, координаторы партийных проектов, а также представители министерств.