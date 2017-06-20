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Регионы

Гражданский форум в Ярославле принял итоговую резолюцию

Фото: er.ru
В итоговой резолюции XV Гражданского форума Ярославской области прозвучали вопросы по корректировке нормативно-законодательной базы для развития некоммерческих организаций. Как заявил секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов, партия направит предложения, выработанные в Ярославле профильным министерствам.
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"Единороссы" также попросят председателя партии Дмитрия Медведева дать соответствующие поручения по итогам предложений, прозвучавших на форуме. Кроме того, идеи по развитию НКО будут проработаны на уровне Госдумы.

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"В резолюции форума очень много направлено предложений в адрес разных министерств и ведомств. Это и Минэкономразвития, Минздрав, Министерство труда, Министерство образования. Соответственно, мы будем по этой резолюции докладывать председателю и попросим его, чтобы были даны конкретные поручения", – заявил секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов, комментируя итоги форума в Ярославле.

"В резолюции, в выступлениях звучали вопросы по корректировке нормативно-законодательной базы. Мы будем работать на уровне Госдумы для того, чтобы эти поправки реализовать", – добавил он.

Сергей Неверов. Фото: er.ru

Неверов напомнил, что в 2015 году в Ярославле прошел форум социальных работников. "Мы обсуждали вовлечение некоммерческих организаций в реализацию вопросов социальной направленности. И уже сегодня мы видим, что очень много таких реализуют непосредственно это направление. Важно, чтобы государство и на федеральном, и на региональном уровнях этому способствовало", – отметил он.

Секретарь Генсовета отметил, что предоставление услуг на общественном уровне подчас происходит более качественно, чем на уровне государства. "Это не говорит о том, что государство должно уйти из этого сектора. Это говорит о том, что работа должна проводиться совместно, чтобы как можно больше помочь нашим НКО в реализации этой направленности, – подчеркнул Неверов.

В заключение секретарь Генсовета отметил роль некоммерческих организаций как поставщиков услуг. "Сегодня прозвучало много предложений по расширению перечня этих услуг. Нам вместе нужно об этом подумать", - резюмировал Неверов.

Фото: er.ru

Сегодня, 20 июня при участии "Единой России" прошел XV Гражданский форум Ярославской области. В нем приняли участие около 800 человек: эксперты, представители некоммерческих общественных организаций Ярославской области, депутаты Госдумы, координаторы партийных проектов, а также представители министерств.

Автор: Александр Комаров20 июня 2017, 18:03

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