В Ярославской области запустят пилотный проект в сфере НКО

Ярославская область станет пилотным регионом для проверки нового критерия получения НКО статуса исполнителя общественно полезных услуг. Об этом сообщила в Ярославле на XV Гражданском форуме член Президиума Генсовета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. Цель эксперимента – расширить участие социально ориентированных организаций в сфере социального обслуживания.

"Сегодня, по информации Кареловой, такой статус в стране и соответствующие преференции получили всего семь организаций. По ее мнению, существующий перечень услуг отстает от жизни, поскольку не учитывает уникальных услуг, оказываемых НКО. Соответственно, они не тарифицированы и не могут быть учтены в социальном заказе.

По мнению Кареловой, есть смысл дать региону право самостоятельно определять наиболее востребованные услуги и на этом основании предоставлять НКО статус исполнителя общественно полезных услуг. "Если эксперимент окажется удачным, возможно, он будет опробован еще в нескольких регионах, а затем "Единая Россия" будет инициировать соответствующие поправки в законодательство", – резюмировала сенатор.

Сегодня, 20 июня при участии "Единой России" проходит XV Гражданский форум Ярославской области. В нем принимают участие около 800 человек: эксперты, представители некоммерческих общественных организаций Ярославской области, депутаты Госдумы, координаторы партийных проектов, а также представители министерств.