"Единая Россия" продолжит развивать социальные НКО

"Единой России" необходимо использовать опыт Ярославской области по развитию НКО для решения общих проблем, характерных для всех регионов. С таким заявлением выступила в Ярославле на XV Гражданском форуме депутат Госдумы Ольга Баталина. Она напомнила, что фракция "Единой России" имеет большинство и именно она занимается законодательной поддержкой НКО.

"Нам важно понимать, каких новаций не хватает, какие законодательные пробелы нужно заполнить, на что нам нацеливать представителей фракции и председателей комитетов", – заявила Баталина.

Депутат напомнила, что в программе партии отдельный раздел посвящен развитию некоммерческого сектора. "Учитывая то, что в Ярославской области накоплен огромный опыт развития НКО, мы приняли приглашение быть соорганизатором форума. Надеюсь, привлечение экспертов, представителей министерств и ведомств, позволит нам на опыте Ярославской области обсудить проблемы, характерные для всех регионов", – подчеркнула она.

Баталина также сказала, что "Единой России" важно понять, что мешает в выполнении задачи, которую поставил президент. "Есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания. Надеюсь, у представителей НКО было время за полгода примерить новые условия и правила и понять, пойдете ли они таким путем и что нужно сделать, чтобы они пошли", – сказала депутат.

Сегодня, 20 июня при участии "Единой России" проходит XV Гражданский форум Ярославской области. В нем принимают участие около 800 человек: эксперты, представители некоммерческих общественных организаций Ярославской области, депутаты Госдумы, координаторы партийных проектов, а также представители министерств.