"Единая Россия" предложила новые меры по поддержке НКО

"Единая Россия" предлагает предоставить социально ориентированным НКО право выкупа арендуемого имущества, находящегося в государственной собственности. С таким заявлением выступил в Ярославле на XV Гражданском форуме член Президиума партийной контрольной комиссии, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

"Есть мнение, что это следует делать в порядке, аналогичном предусмотренному для субъектов малого и среднего предпринимательства. Такой механизм предусмотрен федеральным законом № 159", – отметил парламентарий.

Кроме того, Вяткин сообщил, что на дискуссионной площадке форума "Инфраструктура поддержки НКО" поднимался вопрос о том, чтобы сохранить на региональном уровне объем финансирования программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2017-2018 и последующих годах на уровне не ниже 2016 года.

Напомним, что в программе "Единой России", с которой она шла на выборы депутатов Госдумы в 2016 году, партия предложила конкретные меры поддержки НКО, которые она намерена закрепить законодательно. Так, программа предусматривает "повышать потенциал социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении населению услуг в социальной сфере путем расширения мер государственной поддержки; ввести дополнительные меры налоговой, финансовой, имущественной поддержки некоммерческих организаций; расширять поддержку ресурсных центров, добровольческих центров и центров инноваций в социальной сфере, оказывающих содействие социально ориентированным некоммерческим организациям".

Сегодня, 20 июня при участии "Единой России" проходит XV Гражданский форум Ярославской области. В нем принимают участие около 800 человек: эксперты, представители некоммерческих общественных организаций, депутаты Госдумы, координаторы партийных проектов, а также представители министерств.