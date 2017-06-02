Школьники спасли бабушку от смерти во время урагана

В деревне Орловка Щелковского района четверо школьников спасли 85-летнюю бабушку, на которую упала сосна во время урагана. Теперь дети создали специальный отряд и каждый день очищают лес от завалов.

Смертельный ураган, который накрыл столичный регион 29 мая, застал школьников в лесу. Дети гуляли, даже не подозревая о том, с какой опасностью им придется столкнуться.

"Было очень страшно, деревья падали в полуметре от нас, провода искрились, никогда не видела такого шторма", – рассказала одна из школьниц. Тогда же дети заметили 85-летнюю бабушку, которую придавило сосной.



"Она лежала под деревом, ноги были заблокированы, мы попытались поднять ствол, бабушка уже плохо говорила, только одно слово повторяла: "Достаньте, достаньте", – вспоминает мальчик. Через какое-то время общими усилиями детям все же удалось поднять дерево и вытащить пожилую женщину.

После этого на место происшествия были вызваны спасатели, передает Life.ru. Если бы не отвага и решительность ребят, вполне вероятно, что бабушка могла погибнуть.



После этого случая школьники создали специальный спасательный отряд "Ураган". Теперь ребята ежедневно по шесть часов прочесывают лес, самостоятельно очищая его от завалов деревьев. Школьники вручную пилят упавшие стволы. "У родителей мы взяли пилы и топоры. Тропу завалило деревьями, ходить невозможно, решили сами все убрать", – рассказали члены команды "Ураган".