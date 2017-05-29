На Москву надвигается вторая волна смертельного урагана

По прогнозам синоптиков, мощнейший ураган, который обрушился на Москву днем 29 мая, может повториться. Предположительно, он накроет столицу в течение вечера и ночи.

Как пояснил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, холодный фронт движется на Москву волнами, перемещаясь с севера. "Прогнозируем, что в течение вечера и сегодняшней ночью будут повторения усиления ветра", – цитирует метеоролога ТАСС.

Синоптик также отметил, что несмотря на прогнозируемость ситуации, она крайне неблагоприятная. Также Вильфанд добавил, что такой мощный ураган возник из-за встречи теплого и холодного атмосферных фронтов.

"На холодном фронте возникают условия для грозовой деятельности и шквала – вала, который идет параллельно земле и масштаб его не большой – 500-800 метров, но таких шквалов много при грозовой деятельности, скорость ветра в шквалах превышала 22 метра в секунду", – отметил синоптик. Он также добавил, что максимальная скорость ветра во время сегодняшнего смертельного урагана составила 28 метров в секунду.

Тем временем эксперты заявили, что 29 мая столица пережила самый мощный ураган за последние 130 лет, передает "Комсомольская правда". "Во время урагана 1998 года, который запомнился многим москвичам, ветер свистел со скоростью до 27 метров в секунду. Тогда летели балконы, рвались электропровода, на церкви Иоанна Предтечи сломало крест..." – рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Напомним, в результате обрушившегося на московский регион ненастья погибли одиннадцать человек, один из них до сих пор не опознан. Кроме того, из-за урагана пострадали 50 человек.