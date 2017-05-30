Сколько жизней унес страшный ураган в Москве

В Следственном комитете России (СКР) уточнили число жертв урагана, который пришел в Москву вечером 29 мая. По данным ведомства, стихийное бедствие унесло более десяти жизни.

По данным СКР, в результате ураганного ветра в Москве и Подмосковье погибло 14 человек: одиннадцать в столице и трое в области, среди них – один ребенок. При этом в ведомстве отметили, что эти цифры не являются окончательными.

В свою очередь, глава Департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявил, что во время урагана пострадали 168 человек, около 150 доставили в 15 взрослых и шесть детских больниц. "Из 146 человек, которых приняли в клиники, остаются 108 человек, из них 22 ребенка", – цитирует его РИА Новости.

Подавляющее большинство пациентов в целом чувствуют себя удовлетворительно, восемь находятся в тяжелом состоянии. Потерпевшие поступили в больницу с ушибами, ссадинами, сотрясением мозга или травмой позвоночника, передает ТАСС.

Между тем в столичном главке МЧС заявили о четырех с половиной тысячах сообщений от населения. "Наибольшее количество обращений от граждан поступило с территорий Южного, Юго-Западного, Западного и Юго-Восточного административных округов", – уточнил замначальника ведомства Андрей Мищенко.

Публикация от Любимая Москва, Мск, Moscow ❤ (@mymsk) Май 29 2017 в 11:21 PDT

Во время стихийного бедствия в Центральной России упало больше шести тысяч деревьев, получили повреждения около двух тысяч автомобилей, обрушились линии электропередачи. В Истринском районе Подмосковья пострадала местная достопримечательность – пирамида Александра Голода, а в Королеве ветер снес крест с центрального купола храма Рождества Богородицы. Без света остались более 44 тысяч человек в 300 населенных пунктах.

Публикация от AmurLenta (@amurlenta) Май 29 2017 в 10:32 PDT

Произошел сбой в графике работы общественного транспорта. В аэропортах отменили почти 30 рейсов, поезда на МЦК следовали без остановки через станции "Балтийская" и "Коптево", а упавшее на наземный участок метрополитена дерево привело к увеличению интервалов движения на Филевской линии. В пресс-службе "Мосгортранса" сообщили о нарушении графика шести маршрутов трамваев и десяти маршрутов троллейбусов.

Публикация от @irishka6118 Май 29 2017 в 10:28 PDT

По словам Мищенко, к ликвидации последствий разгула стихии были привлечены свыше тысячи человек и более 170 единиц техники пожарного гарнизона столицы. В "Мосводостоке" уточнили, что на усиленный режим перевели более 360 бригад.

Публикация от Moxxy (@moxmaya) Май 29 2017 в 6:13 PDT

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших во время урагана и пообещал им компенсацию в размере оди миллион рублей. "Конечно, никакими деньгами не компенсируешь людские потери, трагедию людей", – подчеркнул градоначальник.