Ураган-убийца заблокировал резиденцию Медведева
В результате, представители испанской бизнес-делегации и освещавшие встречу журналисты не смогли покинуть резиденцию, передает "Газета.ru". К счастью, машины участников встречи оказались не повреждены, так как сосны упали не на них, а рядом.
Как сообщает "Комсомольская правда", водители министров правительства вовремя сумели оценить опасность ненастья и отогнали автомобили из леса на открытое пространство. Из-за порывов ветра не только упали сосны, но и сломались два металлических флагштока.
Позже участникам встречи, которые приехали на легковых машинах, все же удалось объехать сосны и покинуть резиденцию. Однако автобус с журналистами не смог преодолеть упавшее дерево, а потому они оказались заблокированы в здании.
Из-за ненастья пострадал также и Сенатский дворец в Кремле. Мощные порывы ветра сняли часть кровли рядом с куполом, пишет Life.ru. Видео с места происшествия записал один из очевидцев.
Напомним, 29 мая на Москву и Подмосковье обрушился мощный ураган. Сильные порывы ветра повалили деревья, остановки, рекламные щиты. По последним данным, жертвами непогоды стали девять человек.
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