Известный театрал умер на юбилейном банкете

Основатель Севастопольского академического театра танца Вадим Елизаров скончался в возрасте 67 лет. Причины смерти неизвестны.

В театре отметили, что Елизаров скончался скорпостижно, передает ТАСС. "Это произошло на банкете в честь 85-летия Театра имени Лавренева в кабинете главного режиссера, это было как гром среди ясного неба, причина смерти пока неизвестна", – сообщили в пресс-службе.

Отметим, что художественный руководитель театра скончался за две недели до своего дня рождения. Точное время и место похорон пока не сообщаются.

Вадим Елизаров основал Севастопольский академический театр танца в 1999 году. В своих постановках он стремился объединить два вида искусства: театральное и танцевальное. Его балет известен не только в России и на Украине, но и во многих западных странах.

В апреле 2017 года подопечные Вадима Елизарова были номинированы на высшую театральную премию Крыма "Золотой грифон – 2017". Его спектакль "Кабаре-экспресс" занял первое место в категории "Лучшая хореография и пластика".

Вадим Елизаров родился 12 июня 1949 года. В 16 лет он занимался классическими танцами, через некоторое время освоил бальное мастерство. Худрук Театра танца – заслуженный деятель искусств Крыма, заслуженный работник культуры и народный артист Украины. Также он известен как член жюри телешоу "Танцы со звездами" и "Танцы со звездами – 2".