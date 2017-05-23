Знаменитая актриса умерла в возрасте 93 лет

В США в возрасте 93 лет скончалась актриса Дина Мэрилл. Артистка умерла в своем доме в Ист-Хэмптоне. Несколько лет она страдала от деменции с тельцами Леви, пишет Hollywood Reporter.
Дина Мэрилл исполнила главные роли в нескольких голливудских фильмах, самой удачной ее работой критики считают картину "Операция "Нижняя юбка" с Кэри Грантом. В основном Мэрилл доставались второстепенные роли. Также она снималась в сериалах, среди которых "Бэтмен", "Лодка любви" и "Отель", и была задействована в ряде бродвейских постановок.
Dina Merrill, actress who exuded elegance, dies at 93 https://t.co/rs1JblFhBN pic.twitter.com/jk7bDb3IKf— Hollywood Reporter (@THR) 23 мая 2017 г.
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