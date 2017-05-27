Скончалась старейшая актриса в России

В Ростове-на-Дону умерла актриса Варвара Шурховецкая. Ей было 103 года. Всю свою жизнь артистка отдала театру.

Шурховецкая скончалась утром 25 мая, но в региональном отделении Союза театральных деятелей России о ее смерти сообщили только спустя два дня. Что стало причиной кончины актрисы – пока не известно.

Церемония прощания с Варварой Шурховецкой состоится в понедельник, 29 мая. В этот же день актрису похоронят. Гражданская панихида пройдет в квартире актрисы на проспекте Чехова.

Зрителям Варвара Шурховецкая запомнится по ролям в таких спектаклях, как "Полководец Суворов", "Порт-Артур", "Под каштанами Праги", "Раскинулось море широко", "Гамлет", пишет "Российская газета".

Во время Великой Отечественной войны она выступала с концертами и спектаклями на передовой. За годы войны Шурховецкая дала около 600 концертов и 3200 спектаклей. При этом, она работала санитаркой, нянечкой и уборщицей в госпиталях. Награждена медалями "За оборону Кавказа", "За Победу над Германией" и "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны".





После окончания войны Варвара Шурховецкая продолжила играть в Ростовском театре комедии, затем перешла в театре драмы имени Горького. В 1968 году она вышла на пенсию.

Друзья называли актрису неисправимым оптимистом. По их словам, Шурховецкая обладала прекрасным чувством юмора. На вопрос: "В чем секрет вашего долголетия?" она неизменно отвечала: "В ожидании лучших времен!"