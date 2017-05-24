Знаменитая актриса умерла в возрасте 44 лет

В США скончалась звезда комедийного сериала "Клерки" Лиза Спунауэр. Актриса умерла в своем доме в штате Нью-Джерси. Ей было 44 года, передает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail. Обстоятельства смерти пока не разглашаются.

За свою карьеру Лиза Спунауэр снялась только в двух лентах – "Клерки" Кевина Смита и "Бармен" Гейба Торреса. Также она озвучила своего персонажа из "Клерков" в одноименном мультфильме.