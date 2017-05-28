В регионах стартовали праймериз "Единой России"

Задержание юного чтеца в Москве Умер русофоб Бжезинский Эксклюзив Дом-2 Главные события Москвы

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Воскресенье 28 мая
Лента новостей
11:55
Бузова оправдалась за нелепый клоунский наряд
11:45
На севере Москвы фура протаранила жилой дом
11:33
Билан и Водянова оторвались на вечеринке
11:28
"Аэрофлот" задерживает рейсы из-за забастовки
11:23
На детской площадке на западе Москвы нашли труп
10:38
В семье Ольги Орловой случилось пополнение
18:57
Захарова показала свадебные фото
18:10
Одиозные высказывания Бжезинского
18:05
У жены Газманова появился другой мужчина
17:38
На северо-западе Москвы пресечена массовая драка со стрельбой
17:27
В многоэтажке на юге Москвы прогремел хлопок
17:09
Скончалась старейшая актриса в России
16:45
В массовом ДТП под Москвой пострадали люди
16:29
Джоли без нижнего белья заметили в детском парке
16:00
Американцы выставили миллиардера Дерипаску стукачом
15:20
Кучерена оценил скандальное задержание ребенка в центре Москвы
15:03
52-летняя Алиса Мон увеличила грудь ради возвращения на сцену
14:32
ФИФА нанесла удар по ЧМ-2018 в России
14:10
В Москве грабители отобрали у курьера три пиццы и газировку
14:01
Смерть главного русофоба разбила сердце Украине
13:34
Недосыпание приводит к внезапной смерти
13:30
В МВД подтвердили факт попрошайничества юным чтецом
13:16
В Подмосковье рухнул самолет: есть жертвы
13:07
Синоптики изменили прогноз на начало лета
13:00
Звезду "Дома-2" заподозрили в проституции
12:36
В Москве шестилетняя девочка разбилась насмерть при падении из окна
12:25
Гурцкая поддержала задержание школьника-чтеца в центре Москвы
12:03
Судзиловская и Бортич провели вечер за коктейлем
11:49
Нежности Макрона и Трюдо поразили общественность
11:44
В Москве на территории университета погиб человек
11:27
Мария Шукшина встречает 50-летие
11:05
Enjoykin заставил петь популярного ведущего Сергея Дружко
11:02
У Порошенко случился приступ перед G7
10:26
Скончался ярый ненавистник России Бжезинский
09:58
Алчность Бузовой погубила брак с Тарасовым
08:44
Юного любителя стихов задержали в Москве за попрошайничество
23:04
В центре Рязани прошел пикет против открытия штаба Навального
22:41
Галкин восхитил поклонников роскошным замком в Грязи
22:02
Массовую драку со стрельбой в Москве сняли на видео
22:00
Как Трамп кривит лица мировых лидеров
21:43
Красотка на спор съела 12 пончиков за 73 секунды (видео)
21:29
Маликов оправдался за желание высечь Бузову
21:09
Счастью Преснякова с невестой угрожает другая женщина
20:57
Ненавидящий людей кот завел Instagram
20:39
"Единая Россия" подвела итоги регистрации кандидатов перед праймериз
20:23
Гусев после ЗАГСа с Романец: Этот брак обречен
20:18
Российский ученый нашел танк на Марсе
19:46
В группе "Иванушки" произошел раскол
19:39
Юный стритрейсер обстрелял девушку на Porsche
19:35
Купальщиц в буркини арестовали в Каннах
19:24
На западе Москвы сгорел пассажирский автобус
19:19
ОНФ взял на контроль исполнение новых поручений президента
18:53
Слова Трампа объяснили жаждой наживы
18:39
"Собеседник" получил претензии от фондов Елисеева
18:37
На больного Хворостовского зовут посмотреть бесплатно
18:33
Табаков расстался с 24-летней возлюбленной
18:32
В Москве двух женщин обстреляли с балкона
18:29
Липницкая и Сотникова остались без Гран-при по фигурному катанию
18:23
Шокирующие кадры с места массового убийства христиан в Египте
18:22
Меркель любуется розовыми носками красавчика Трюдо (фото)
18:12
В центре Москвы собрали первых лиц России
18:03
На Бари Алибасова завели уголовное дело
17:45
Кудрявцева избила известного артиста из-за грязной клеветы
17:44
iPhone спас женщине жизнь при теракте в Манчестере
17:39
Макрон захотел неформального общения с Путиным
17:36
Юлия Ковальчук поразила интимными откровениями
17:31
ФБК записал Пригожина в герои сирийской войны
17:22
Россиян призвали к бдительности после массового убийства христиан в Египте
17:15
Государству поможет "скрытое" повышение пенсионного возраста
17:14
Россия даст ответ на демарш Эстонии с дипломатами
17:13
Серебренникова после допросов душат слезы
16:54
Москвичей предупредили об аномальном скачке давления
16:51
48-летняя Анжелика Варум сильно изменилась
16:46
Внешность родившей 33-летней Алсу вызвала вопросы
16:35
Шнур заговорил о детях
16:32
Главные летние премьеры сериалов
16:32
У семьи Захарченко отобрали 400 миллионов рублей
16:27
На зеленой ветке метро появился поезд из прошлого
16:20
Слова Агутина о Варум произвели эффект бомбы
16:15
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 7
16:13
Беременная звезда "Дома-2" и ее муж объявили об уходе
15:49
Спутница Панайотова привела в восторг поклонников
15:49
Эстонцы выгоняют российских дипломатов из страны
15:41
Пожилая жена Макрона молодится в детском платье
15:39
В России подешевеет ипотека
14:58
Добрый байкер заблокировал движение в Москве ради уточек (видео)
14:44
Главный инженер филиала Центра Хруничева найден мертвым
14:31
Лоза обидно обозвал Арбенину
14:19
Остроумный Песков преподал урок британскому репортеру
14:16
Горе-охотник пытался отбиться от медведя луком (видео)
13:55
Депутаты обсудят поправки в бюджет с избирателями в регионах
13:53
Шахназарова удивила истерика актеров из-за Серебренникова
13:52
Изнасилованная Шурыгина показала нежность в постели
13:40
Россияне стремительно теряют зрение
13:25
Муж главы Люксембурга возомнил себя первой леди
13:15
Для временно проживающих в России ввели визы
13:05
В многоэтажке на юге Москвы рухнуло перекрытие
13:01
Создателей "групп смерти" ждет тюрьма
12:52
Новый трейлер "Игры престолов" бьет рекорды (видео)
12:33
Мать растерялась из-за иностранного мужа Водяновой
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Юного любителя стихов задержали в Москве за попрошайничество
В группе "Иванушки" произошел раскол
Кучерена оценил скандальное задержание ребенка в центре Москвы
Пожилая жена Макрона молодится в детском платье
52-летняя Алиса Мон увеличила грудь ради возвращения на сцену
Маликов сравнил Бузову со "срамной девкой"
Регионы

В регионах стартовали праймериз "Единой России"

Фото: er.ru
28 мая партия "Единая Россия" проводит единый день предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты и главы региональных и муниципальных уровней. Праймериз стартовали в 19 регионах страны, счетные участки работают с 8 до 20 часов по местному времени.
прочитано 141 раз

Предварительное голосование – это обязательная процедура для всех претендентов на участие в выборах, отмечают в партии. Стать участником праймериз могли не только члены "Единой России", но и беспартийные.

ПО ТЕМЕ

"Единая Россия" подвела итоги регистрации кандидатов перед праймериз

Неверов назвал требования к участникам праймериз "ЕР"

Чем запомнятся праймериз "Единой России"

"Единая Россия" – единственная партия, которая проводит предварительное голосование по открытой модели и позволяет самим гражданам выбирать кандидатов, которые пойдут от нее на выборы. Вечером во время селекторной связи с выборными регионами председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета Сергей Неверов подведут итоги голосования.

Во всех регионах, где осенью пройдут местные выборы, открылись в общей сложности 2017 счетных участков, сообщил руководитель ЦИК "Единой России" Владимир Бурматов.

"Счетные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В их работе задействовано 8 068 человек – членов счетных комиссий, в среднем по 4 человека на комиссию.  Для удобства избирателей на счетных участках, адреса которых можно найти на сайте pg.er.ru, установлены стенды с информацией о кандидатах", – заявил Бурматов и добавил, что никаких нарушений работы участков не отмечено.

Также он сообщил, что счетные комиссии проконтролируют соблюдение единого порядка подсчета голосов избирателей, составят протоколы об итогах голосования и направят их в организационные комитеты.

Владимир Бурматов. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

"Партия строго следит за соблюдением открытости и легитимности процедуры предварительного голосования, за ее прозрачностью и за тем, чтобы не происходило нарушений или ущемлений прав кандидатов. Для этих целей в каждом регионе создан ситуационный центр, куда поступает вся информация о явке и возможных нарушениях", – добавил он.

По итогам заявочной кампании был выдвинут 2 521 кандидат, из них членами партии являются 1 401, беспартийными – 1 120. При этом, в единый день предварительного голосования примет участие 2292 кандидата, так как часть кандидатов забрали документы, или были исключены в связи с тем, что не выполнили необходимые требования положения и не прошли дебаты. Напомним, что обязательным условием было участие кандидатов минимум в двух дебатах. Всего в регионах прошли 1063 дебат-площадки.

Фото: er.ru

Напомним, выступая на XVI Съезде "Единой России" председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, предложил партии проводить единый день предварительного голосования для определения кандидатов в региональные законодательные органы.

В партии отмечают, что праймериз – это не только социальный лифт для кандидатов, в том числе беспартийных, но и событие, благодаря которому  предмет общественной дискуссии переносится в плоскость политических решений. Все важные вопросы и предложения, сформулированные гражданами во время предварительного голосования будут проработаны и использованы для обновления партийной программы на выборах всех уровней.

Фото: er.ru

Кандидатов в депутаты Законодательных собраний сегодня выбирают в шести субъектах, это – Краснодарский край, Северная Осетия, Удмуртия,  Пензенская, Саратовская  и Сахалинская области.  В 11 регионах  проходит голосование по выборам кандидатов в депутаты административных центров.

Также избиратели смогут проголосовать за кандидатуру на выдвижение на Главу города Якутска и депутата Госдумы  по 112 Кингисеппскому одномандатному избирательному округу в Ленинградской области.

Автор: Александр Комаров28 мая 2017, 11:27

комментарии

Политика

Как Трамп кривит лица мировых лидеров
Россия даст ответ на демарш Эстонии с дипломатами
Меркель любуется розовыми носками красавчика Трюдо (фото)
Украина отказалась отгораживаться от России

Шоу-бизнес

Садальский схватил Васильеву за горло у Малахова
Бузова публично сцепилась с Киркоровым
У жены Газманова появился другой мужчина
Джоли без нижнего белья заметили в детском парке

Проишествия

iPhone спас женщине жизнь при теракте в Манчестере
Шокирующие кадры с места массового убийства христиан в Египте
Горе-охотник пытался отбиться от медведя луком (видео)
Умерла известный итальянский дизайнер

Lifestyle

Серебренникова после допросов душат слезы
Шахназарова удивила истерика актеров из-за Серебренникова
Новый трейлер "Игры престолов" бьет рекорды (видео)
Известная актриса госпитализирована с серьезной травмой
Шоу-бизнес

52-летняя Алиса Мон увеличила грудь ради возвращения на сцену

Медики также сделали певице подтяжку кожи лица и шеи
Общество

Кучерена оценил скандальное задержание ребенка в центре Москвы

Известный адвокат считает, что назвал нарушением прав человека действия полиции
Шоу-бизнес

Джоли без нижнего белья заметили в детском парке

Актриса посетила Диснейленд со своими детьми
Происшествия

Скончалась старейшая актриса в России

Варваре Шурховецкой было 103 года

Гороскоп

Алчность Бузовой погубила брак с Тарасовым
Счастью Преснякова с невестой угрожает другая женщина
У Павла Воли будет третий ребенок
Собянин обречен на успех

Фоторепортажи

Мария Шукшина встречает 50-летие
Судзиловская и Бортич провели вечер за коктейлем
48-летняя Анжелика Варум сильно изменилась
Королева показала грудь всклокоченному Калягину

Спорт

Продавщица ждет ребенка от Роналду
Комментатора Орлова жестко подставили перед Канделаки
Марат Сафин сделал неожиданное заявление
Гопак признали национальным видом спорта на Украине

Регионы

Россиянин убил соседа из-за громкой музыки
Российский режиссер трагически погиб в Петербурге
Российские овцеводы потратили 40 млн на "убийцу" Windows
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru