В регионах стартовали праймериз "Единой России"

28 мая партия "Единая Россия" проводит единый день предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты и главы региональных и муниципальных уровней. Праймериз стартовали в 19 регионах страны, счетные участки работают с 8 до 20 часов по местному времени.

Предварительное голосование – это обязательная процедура для всех претендентов на участие в выборах, отмечают в партии. Стать участником праймериз могли не только члены "Единой России", но и беспартийные.

"Единая Россия" – единственная партия, которая проводит предварительное голосование по открытой модели и позволяет самим гражданам выбирать кандидатов, которые пойдут от нее на выборы. Вечером во время селекторной связи с выборными регионами председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета Сергей Неверов подведут итоги голосования.

Во всех регионах, где осенью пройдут местные выборы, открылись в общей сложности 2017 счетных участков, сообщил руководитель ЦИК "Единой России" Владимир Бурматов.

"Счетные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В их работе задействовано 8 068 человек – членов счетных комиссий, в среднем по 4 человека на комиссию. Для удобства избирателей на счетных участках, адреса которых можно найти на сайте pg.er.ru, установлены стенды с информацией о кандидатах", – заявил Бурматов и добавил, что никаких нарушений работы участков не отмечено.

Также он сообщил, что счетные комиссии проконтролируют соблюдение единого порядка подсчета голосов избирателей, составят протоколы об итогах голосования и направят их в организационные комитеты.





"Партия строго следит за соблюдением открытости и легитимности процедуры предварительного голосования, за ее прозрачностью и за тем, чтобы не происходило нарушений или ущемлений прав кандидатов. Для этих целей в каждом регионе создан ситуационный центр, куда поступает вся информация о явке и возможных нарушениях", – добавил он.

По итогам заявочной кампании был выдвинут 2 521 кандидат, из них членами партии являются 1 401, беспартийными – 1 120. При этом, в единый день предварительного голосования примет участие 2292 кандидата, так как часть кандидатов забрали документы, или были исключены в связи с тем, что не выполнили необходимые требования положения и не прошли дебаты. Напомним, что обязательным условием было участие кандидатов минимум в двух дебатах. Всего в регионах прошли 1063 дебат-площадки.





Напомним, выступая на XVI Съезде "Единой России" председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, предложил партии проводить единый день предварительного голосования для определения кандидатов в региональные законодательные органы.

В партии отмечают, что праймериз – это не только социальный лифт для кандидатов, в том числе беспартийных, но и событие, благодаря которому предмет общественной дискуссии переносится в плоскость политических решений. Все важные вопросы и предложения, сформулированные гражданами во время предварительного голосования будут проработаны и использованы для обновления партийной программы на выборах всех уровней.





Кандидатов в депутаты Законодательных собраний сегодня выбирают в шести субъектах, это – Краснодарский край, Северная Осетия, Удмуртия, Пензенская, Саратовская и Сахалинская области. В 11 регионах проходит голосование по выборам кандидатов в депутаты административных центров.

Также избиратели смогут проголосовать за кандидатуру на выдвижение на Главу города Якутска и депутата Госдумы по 112 Кингисеппскому одномандатному избирательному округу в Ленинградской области.