"Единая Россия" подвела итоги регистрации кандидатов перед праймериз

Секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов обратился к жителям регионов, в которых 28 мая пройдут партийные праймериз. Политик пригласил граждан на избирательные участки поддержать тех кандидатов, которые этого достойны.

Сергей Неверов подчеркнул, что "Единая Россия" опирается на уникальный опыт предварительного голосования в рамках выборов депутатов Государственной Думы.

"Мы – единственная партия, которая реализует открытый механизм определения кандидатов для дальнейшего выдвижения как в рамках партийных списков, так и по одномандатным округам. Такой подход дает очень весомый результат. И сейчас наши депутаты активно работают с избирателями в рамках региональных недель, положительные отклики идут из различных регионов", – сказал секретарь Генсовета "Единой России".

В день предварительного голосования будет работать 2017 счетных участков, где можно будет поддержать кандидатов. Сергей Неверов напомнил, что выдвижение и регистрация участников праймериз проходили с февраля по май, а конкурс составлял 3,4 человека на место от количества зарегистрированных кандидатов.





Всего был выдвинут 2 521 кандидат. Из них принимает участие в Едином дне предварительного голосования – 2 292, поскольку некоторые вовремя не предоставили требуемый пакет документов, кто-то не выполнил требования об обязательном участии в дебатах.

28 мая в Центральном исполкоме будет работать Ситуационный центр, который будет следить за ходом голосования. Найти свой участок для голосования и ознакомиться с участниками предварительного голосования можно на сайте pg.er.ru.