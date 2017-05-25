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Политика

Неверов назвал требования к участникам праймериз "ЕР"

Сергей Неверов. Фото: er.ru
В ближайшее воскресенье, 28 мая, "Единая Россия" проведет праймериз в регионах, все желающие смогут прийти на избирательные участки и проголосовать за своего кандидата. Секретарь генерального совета партии обозначил требования к участникам предварительного голосования.
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Сергей Неверов отметил, что требования к кандидатам на праймериз включают не только формальности в виде документов, но и морально-этическую составляющую. "К сожалению, во власть в ряде регионов до сих пор пытаются попасть темные личности, выходцы из криминальных и околокриминальных кругов, которые в 90 годы, пользуясь беззаконием и общим хаосом, через коррупционные схемы смогли легализовать свои бизнесы и заново нарисовать себе новый, чистый имидж", – признал Неверов.

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Менталитет этих людей сформировался во времена вседозволенности, когда любую проблему, любой вопрос можно было решить взяткой или угрозами. Они и сегодня не утратили этих рефлексов.

Секретарь генсовета "Единой России" сообщил, что партия получила сигналы из нескольких регионов о попытках выходцев из 90-х, которых чаще знают не по имени, а по криминальным кличкам, провести своих людей в разные органы власти.

Неверов напомнил слова президента Владимира Путина, основателя партии "Единая Россия", который подчеркнул, что одним из приоритетов сегодняшней России должна стать атмосфера тотальной нетерпимости к коррупции и криминалу.

"Мы будем делать все для того, чтобы такая атмосфера была создана во всех регионах России, вне зависимости от того, на каком расстоянии от Москвы они находятся", – заключил политик.

Фото: er.ru

Напомним, 28 мая "Единая Россия" откроет 2 017 счетных участков по стране, в работе которых будут задействованы более восьми тысяч человек. В руководстве партии ожидают высокую явку избирателей на предварительные выборы – в 19 российских регионах, где они пройдут, отпечатано 3 650 000 бюллетеней.

Выбрать лучших кандидатов жители страны смогут из почти двух с половиной тысяч претендентов, которые после испытаний дошли до финала – дня голосования. Самым серьезным из этих испытаний стали дебаты. Участие в них было обязательным. Кроме того, участники праймериз в течение нескольких недель встречались с потенциальными избирателями.

Автор: Александр Комаров25 мая 2017, 15:25

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