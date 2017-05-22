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Политика

Чем запомнятся праймериз "Единой России"

Фото: er.ru
28 мая во многих регионах России пройдет предварительное голосование "Единой России", которое партия проводит с целью отбора кандидатов для участия в региональных и муниципальных кампаниях. Местные выборы назначены на 10 сентября.
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Предварительное голосование стало для партии уже стандартной процедурой, которая используется в процессе подготовки к выборам. Однако совершенствование этой процедуры и ее качества наблюдается буквально каждый год, что еще раз свидетельствует о том внимании, которое ей уделяет партийное руководство.

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Профессор факультета прикладной политологии Высшей Школы экономики, вице-президент фонда "Центр политических технологий" Ростислав Туровский назвал 2016 год поворотным для праймериз "Единой России". Тогда в связи с проведением думской кампании партия уделяла большое внимание предварительному голосованию, его организации, процедуре, последующему формированию корпуса партийных кандидатов на основе результатов праймериз.

Успешное проведение предварительного голосования несомненно повлияло на успех "Единой России" в одномандатных округах и позволило выдвинуть сильных кандидатов во главе территориальных групп по партийным спискам. Тем самым отбор кандидатов по итогам праймериз позитивно сказался на конечном результате партии на думских выборах, считает политолог.

С проведением предварительного голосования "Единая Россия" сделала важный шаг на пути развития внутрипартийной демократии.

Туровский напомнил, что праймериз решает многие задачи. С одной стороны, они способствуют разрешению внутрипартийных конфликтов на ранней стадии, переводя их в русло конкурентной электоральной борьбы. С другой стороны, праймериз служат механизмом конкурсного отбора лучших кандидатов, которые, как показывает опыт, и в самом деле способны добиваться успеха непосредственно на выборах, уверенно опережая любых оппозиционеров.

Ростислав Туровский. Фото: er.ru

В этом году избирательных кампаний не так много, но "Единая Россия" продолжает уделять праймериз первостепенное внимание. 10 сентября пройдут выборы региональных законодательных собраний в шести субъектах федерации, выборы представительных органов назначены в 11 региональных столицах. Кроме того, в 16 субъектах федерации состоятся прямые выборы региональных глав, а в одной региональной столице – прямые выборы мэра. Все эти кампании для "Единой России" начинаются с проведения предварительного голосования.

Из важных и получающих все более широкое распространение тенденций политолог отметил использование открытой модели праймериз, предполагающей участие в предварительном голосовании всех избирателей. Тем самым "Единая Россия", как наиболее популярная и влиятельная партия страны, делает ставку на широкое вовлечение граждан в решение, казалось бы, внутрипартийных вопросов.

Одновременно это большой вызов для кандидатов, которые уже не могут продвигать выгодные им решения в кулуарах партийных конференций. Использование открытой модели создает отличные возможности для проведения конкурсного отбора кандидатов, а в конечном итоге – повышения качества и профессионализма депутатского корпуса. Об этом, кстати, уже свидетельствует и деловой, содержательный настрой нового созыва Государственной Думы, сочетающийся с заметной активизацией работы депутатов на территории.

Фото: er.ru

В этом году важной особенностью предварительного голосования стало его активное проведение на муниципальном уровне. И дело здесь не только в большом числе кампаний по выборам муниципальных депутатов, но и в стремлении "Единой России" включить муниципальные выборы в орбиту эффективного предварительного голосования, распространить на городском уровне практики конкурентного отбора кандидатов. Для городов это особенно важно и по той причине, что не везде позиции "Единой России" сильны, и есть региональные административные центры с весьма низкими рейтингами партии.

Муниципальные праймериз – серьезный вызов для "Единой России", а их успешное проведение  позволит укрепить позиции партии на городском уровне.

Туровский обратил внимание на то, что регулярное проведение предварительного голосования постепенно становится механизмом внутрипартийной демократии и вовлечения многих подающих надежды политиков и общественников, причем не обязательно членов партии. "Партию нередко критикуют за то, что во многих округах на праймериз есть явные фавориты, и результаты кажутся предопределенными. Однако уже есть немало случаев и острой конкурентной борьбы, и поражений действующих депутатов", – сказал политолог.

Но еще интереснее, по его словам, другое: как показывает анализ праймериз этого года, здесь появляются постоянные участники, которые выдвигаются уже не в первый и даже не во второй раз. Их нельзя назвать статистами и "вечными кандидатами": эти люди постепенно набирают политический капитал, а "Единая Россия" дает им для этого возможности. И в перспективе появятся случаи, когда, попробовав свои силы в конкурентной борьбе на праймериз, новые политики регионального и местного уровня начнут выигрывать и предварительное голосование, а потом и выборы. Именно так и должен работать механизм конкурентного отбора, поскольку он не сводится к отдельно взятой кампании, а становится площадкой для поэтапного развития и продвижения политически активных и перспективных кадров.

Фото: er.ru

По мнению Ростислава Туровского, сейчас есть необходимость в дальнейшей отработке стандартов ведения публичной кампании на праймериз. Пока еще не выработаны и не получили широкого распространения стандарты информирования общества о процедуре праймериз, кандидатах, расположении участков для голосования.  Это оборачивается невысокой явкой, не всегда соответствующей ожиданиям от открытой модели праймериз.

Одним из непростых вопросов на праймериз остается организация дебатов между кандидатами, где тоже постепенно складываются свои стандарты, полагает профессор политологии. 21 мая завершились последние раунды дебатов и можно подвести итоги. Прежде всего, следует отметить повышение качества дебатов в том смысле, что они стали гораздо ближе по своей проблематике к актуальным вопросам региона, города или округа. С одной стороны, на это повлияли механизмы отбора тем для праймериз, где, в частности, использовалось онлайн-голосование в социальных сетях. С другой стороны, и сами кандидаты, выдвигающиеся, как правило, в небольших округах, где избиратели ждут от них сугубой конкретики, понимают, что ставку надо делать на местное проблемное поле.

Во многих регионах внимание на дебатах было уделено актуальным вопросам развития инфраструктуры и решения проблем ЖКХ, а это очень сильно волнует сейчас общество. Распространенной темой стали вопросы экологии, охраны окружающей среды, при обсуждении которых часто возникала и популярная ныне тема организации городских общественных пространств, смыкающаяся с темой ЖКХ. Разумеется, в центре внимания участников праймериз находился и традиционный блок социальных вопросов, с особым упором на проблематику здравоохранения и социальной защиты, решение демографических проблем, а также непростых и нередко болезненных вопросов, связанных с социальными льготами в регионах.

Наиболее подготовленные кандидаты не ограничивались абстрактными рассуждениями, а говорили о конкретных проблемах своего округа и предлагали их решения.

Довольно жесткий формат дебатов, где все выступления были короткими, а сессия вопросов и ответов напоминала блиц, позволял всем увидеть тех кандидатов, кто способен четко и ясно формулировать свою мысль.

Фокусировка дебатов на местных вопросах одновременно служит и прекрасным тестом для кандидатов, которые должны продемонстрировать свою компетентность, показать, что они вовсе не оторваны от народа, а также предложить конкретные решения, идущие на пользу жителям округа. Такое "приземление" дебатов видится еще одной важной тенденцией в совершенствовании процедуры праймериз. Хотя эта тенденция тоже нуждается еще в своем развитии. Остается потребность в стимулировании участников, некоторые из которых относятся к дебатам, как к формальности, в организации конкуренции на дебатах, поскольку не всегда дебатируют друг с другом непосредственные конкуренты в определенном округе, а это снижает эффект от конкурентной борьбы. 

Фото: er.ru

Ростислав Туровский уверен в том, "Единая Россия", как ведущая партия страны, с проведением праймериз задает политический тренд и прочно удерживает инициативу. В перспективе, конечно, было бы желательным, чтобы и другие партии следовали этому тренду, переводя процедуру отбора своих кандидатов из "тени" в "свет". Однако пока инициатива остается в руках у "Единой России", а совершенствование процедуры праймериз и повышение их качества превращается в задачу, которая решается буквально каждый год, и когда каждый год предпринимаются новые шаги на этом направлении, заключил эксперт в области политологии.

Автор: Александр Комаров22 мая 2017, 14:37

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