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В Петербурге разгорелся секс-скандал с воспитанниками детдома

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
Следователи из Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело в отношении фотографа, проживающего в Астрахани. Они считают, что мужчина изнасиловал воспитанников одного из городских детских домов.
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Сотрудники петербургского управления Следственного комитета России (СКР) совместно с сотрудниками астраханской полиции задержали вероятного насильника, сообщается на официальном сайте ведомства. В пресс-службе уточнили, что его уже доставили в Северную столицу.

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В отношении фотографа возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". "Ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сообщается на сайте регионального управления СКР.

По данным следствия, мужчина в период с 2005 года по 2010 год изнасиловал четырех воспитанников в одном из детских домов в Кировском районе города. На сайте ведомства уточняется, что жертвами насилия стали подростки 1991-1995 годов рождения.

При этом в пресс-службе добавили, что в изнасилованиях принимали участие несколько человек. "Ранее обвинение в совершении данных преступлений было предъявлено пяти злоумышленникам, им избрана мера пресечения", – заключили в СКР.

Напомним, ранее Кировский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца подозреваемых в изнасиловании воспитанников детского дома №10. По факту происшествия возбуждено восемь уголовных дел. О преступлении стало известно после публикации в СМИ автобиографии одной из жертв насильников Якова Яблочника.

Автор: Константин Улюкаев19 мая 2017, 17:12

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