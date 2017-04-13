В Москве воспитатель избил мальчика за отказ ложиться спать

В детском саду на северо-западе Москвы воспитательница прибегла к рукоприкладству. Воспитанник отказывался ложиться спать в тихий час, мешал другим детям и не реагировали на замечания. Работница дошкольного учреждения ударила подопечного, чтобы он успокоился.

Мальчик пожаловался родителям, а те обратились к врачам. При осмотре у ребенка были зафиксированы гематомы в области шеи и груди, а также множественные ушибы. Воспитательница уволена, обстоятельства происшествия устанавливают полицейские, передает Life.ru.