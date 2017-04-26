Все насильники из детдома в Петербурге арестованы

Кировский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца всех подозреваемых в изнасиловании воспитанников детского дома №10. По факту происшествия возбуждено восемь уголовных дел.

По подозрению в сексуальном насилии стражи порядка задержали пять человек, передает Life.ru. Среди них оказались бывший директор школы №565 при детском доме Станислав Виноградов и экс-замдиректора учреждения Михаил Елин. Также на скамью подсудимых попали вахтер Павел Прикащиков и два бывших воспитанника детдома – Андрей Соловьев и работавший в гостинице для сирот Кирилл Покалюк.

По данным следствия, преступления были совершены в 2005-2010 годах. О них стало известно после публикации в СМИ автобиографии одной из жертв насильников Якова Яблочника. Подозреваемые не признали вину. Елин, Виноградов и Покалюк обвинили Яблочника в клевете и провокации. Директор школы №565 заявил, что никогда не был сотрудником детдома №10.

"В связи с последними событиями в Петербурге в мой адрес поступают угрозы", – написал Яблочник на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Несмотря на все это, есть звонки и слова благодарности от людей! Я сотрудничаю со Следственным комитетом и нахожусь под их охраной", – пояснил он.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль. Он поручил сотрудникам ведомства оказать практическую и методическую помощь в расследовании уголовного дела, передает ТАСС.

Кроме того, следователи выясняют, не совершались ли аналогичные преступления в отношении других воспитанников. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова призвала прокурора Санкт-Петербурга проверить деятельность всех детских домов города.

Яков Яблочник опубликовал автобиографию в Сети в 2016 году. На основе этого материала были созданы фильм и документальный спектакль "НеПрикасаемые", главную роль в котором исполняет сама жертва насильников.