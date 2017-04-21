Ребенка напоили чистящим средством в детском саду

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников детского сада №72, воспитанник которого попал в больницу с ожогом гортани и полости рта, передает URA.Ru. Правоохранителям удалось восстановить картину произошедшего. По предварительным данным, ребенок обратился к воспитателю с просьбой дать ему воды. Та налила ему стакан из чайника. Ребенок сделал несколько глотков и сообщил о резком вкусе жидкости. Вошедшая в группу младший воспитатель рассказала, что в чайник был залит раствор дезинфицирующего средства "ДЭО-хлор" для чистки. Для определения тяжести вреда здоровью ребенка,, нанесенного чистящим средством, назначена судебная медицинская экспертиза.

