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В Омске пройдет форум "ЕР" по культуре

Фото: er.ru
Вопросы состояния и развития культуры будут обсуждаться 25 апреля в Омске в рамках профильного форума "Единой России". Участие в нем примут представители государственной и местных властей, профессионального сообщества – всего около 700 человек. По итогам обсуждения будут приняты решения, которые могут в дальнейшем обрести форму законопроектов. К работе партийного форума "Культура – национальный приоритет" присоединится и председатель партии Дмитрий Медведев.
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Как сообщила замсекретаря Генсовета "Единой России", депутат Госдумы  Ольга Баталина, тема культуры была выбрана неслучайно. Она напомнила, что с начала года партия запустила два новых проекта в этой сфере. Один из них – "Местный дом культуры" – должен помочь ремонту и оснащению сельских и тех ДК, которые расположены в городах с населением 50 тысяч жителей. Второй проект – это "Театры малых городов" нацелен на поддержку театров в муниципалитетах, районных центрах, небольших городах.

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По словам Баталиной, работа форума будет организована в формате дискуссионных площадок и пленарного заседания. Все участники распределятся по четырем дискуссионным площадкам. На площадке "Местный дом культуры – новая модель" речь пойдет о доступности кадров в домах культуры на селе, о стандартах, многофункциональных культурных центрах. "Обсудим новые формы работы для отдаленных населенных пунктов", – рассказала парламентарий.

Вторая площадка – "Культура и образование" – соберет людей, которые занимаются проблемами дополнительного образования в сфере культуры и в детском образовании. "На ней пойдет речь о поддержке талантливой детей и молодежи, – сообщила Баталина. – Будет затронута тема профориентации и развития детского культурно-познавательного туризма.

Третья площадка будет посвящена театрам и музыкальному творчеству. На ней будет оцениваться ход реализации партийного проекта "Театры малых городов" и пойдет речь о работе театров в муниципалитетах, поддержке музыкального творчества.

Четвертая площадка называется "Историческая память". Это также один из проектов "Единой России", направленный на восстановление памятников истории, материальных объектов. "На площадке мы обсудим вопросы деятельности краеведческих музеев, поддержки музейной деятельности в регионах", – сказала депутат.

Ольга Баталина. Фото: Анна Исакова/Фотослужба Госдумы

Она отметила, что по итогам работы площадок будут выработаны рекомендации, которые станут основой для общей резолюции форума. Во второй половине дня пройдет пленарное заседание, на котором председатель партии Дмитрий Медведев встретится с представителями дискуссионных площадок, обсудит с ними результаты и даст рекомендации.

"Решения, которые вырабатываются на таких площадках, в дальнейшем находят свое отражение в законотворческой деятельности фракции "Единой России", в работе партпроектов, а также становятся основой для совместной работы Госдумы и правительства, – подчеркнула Ольга Баталина. – Возможно, они потребуют рассмотрения при обсуждении бюджета на следующий год".

Автор: Дмитрий Куклин18 апреля 2017, 16:53

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