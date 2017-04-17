"ЕР" за год спасла 30 тысяч обманутых дольщиков

Более 30 тысяч обманутых дольщиков получили жилье в 2016 году благодаря помощи рабочей группы "Единой России". Общая ситуация,, как отмечают в "ЕР", остается острой, партия продолжает работу с региональными властями и застройщиками.

Многоквартирный дом в жилом комплексе "Новая Сельма" в Калининграде сдается в эксплуатацию 17 апреля. Это последнее здание из числа тех, которые ранее были объектами строительной кампании "СУ-155" в городе. Принимать дом вместе с активной группой дольщиков "СУ-155" будут руководитель рабочей группы президиума генсовета "Единой России" по защите прав вкладчиков и дольщиков, первый вице-спикер Госдумы Александр Сидякин и министр строительства Михаил Мень.

Это только один из примеров результатов деятельности рабочей группы "ЕР". За 10 лет ее функционирования достроены более 2 тысяч проблемных объектов по всей стране, квартиры получили 224 210 семей. Рабочая группа "Единой России" по защите прав дольщиков в 2016 году участвовала в разработке предложений по совершенствованию федерального законодательства: были установлены существенные требования к раскрытию информации застройщиком, предусмотрен новый механизм расчетов по договорам участия в долевом строительстве, предусмотрен дополнительный механизм защиты прав участников долевого строительства – государственный компенсационный фонд. Минстрой России наделен обязательством вести единый информационный реестр застройщиков.

По словам руководителя рабочей группы Александра Сидякина, за 2016 год благодаря постоянному контролю и эффективному взаимодействию с региональными органами власти, инвесторами-застройщиками и инициативными группами "обманутых дольщиков" удалось добиться завершения строительства 185 проблемных объектов.

"Тем не менее мы отмечаем, что ситуация в сфере долевого строительства жилья остается сложной. По состоянию на первый квартал 2017 года на контроле рабочей группы остаются 928 проблемных жилых объектов. Они находятся в 73 регионах России, где насчитываются 131 744 обманутых дольщика. Около 40 тысяч из них включены в официальный реестр по ФЗ-214. Но мы работаем со всеми гражданами, чьи жилищные права были ущемлены", – сообщил Сидякин.

По данным вице-спикера, наиболее острой ситуация остается в Санкт-Петербурге (15 415 обманутых дольщиков), Москве (14 727), Краснодарском крае (9 730), Самарской (5 944), Челябинской (5 313), Новосибирской (4 985), Ростовской (3 948) и Саратовской (3 107) областях. Как рассказал парламентарий, члены рабочей группы в 2016 году организовали и провели встречи с инициативными группами граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных инвесторов-застройщиков на территории 30 регионов. "ЕР" продолжает держать ситуацию на контроле.